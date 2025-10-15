Armengol permite a la diputada Montse Mínguez grabar con el móvil a diputados del PP en el hemiciclo pese a ser falta "grave"

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha incumplido varios artículos del reglamento durante la intervención de Pedro Sánchez en la sesión de control.

La diputada por Lérida ha sacado su teléfono y ha realizado varias fotografías o grabaciones a la bancada popular cuando estaba interviniendo el presidente del Gobierno.

El artículo 98.4 del reglamento asegura que "no se podrán realizar grabaciones de las sesiones de los órganos parlamentarios sin la autorización de la Presidencia del órgano".

Montse Mínguez graba con el móvil a diputados del PP en el Congreso

Este artículo fue reformado por PSOE y Sumar hace unos meses para censurar a lo que califican como "pseudo medios". Donde antes ponía "nadie", e incluía a los diputados ahora se ha añadido "sin la correspondiente credencial".

En esta reforma del reglamento se considera como "falta grave" para los medios de comunicación hacer fotografías sin acreditación para gráficos y sin ser en zonas habilitadas, pero deja en el aire si lo hacen los diputados.

En otras ocasiones, ha sido la presidenta de la Cámara la que ha amonestado de manera genérica al diputado cuando estaba haciendo fotografías. Esta vez, Armengol ha permitido que Mínguez siguiese pese a que las cámaras de televisión estaban capturando el momento al estar justo detrás de Sánchez.

Algo que han censurado desde la bancada popular que han denunciado que estaba haciendo fotografías. Es en ese momento, cuando Mínguez guarda su iPhone.

Durante el resto de la intervención, la diputada de la Ejecutiva del PSOE ha proseguido haciendo muecas y burlas a la bancada popular.

Incluso se le ve llevándose las manos a la boca para hacer mofas a los populares. Armengol no le ha apercibido pese a que podrían considerarse gestos como "ofensivos al decoro de la Cámara y de sus miembros" como recoge el artículo 103.