Pedro J. en 'AR': "España no será una democracia plena hasta que Tezanos no vaya al banquillo por malversar y prevaricar"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este martes que "España no será una democracia plena hasta que no consigamos sentar en el banquillo por malversación de fondos públicos y prevaricación al señor [José Félix] Tezanos".

Así se ha manifestado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, analizando la última encuesta del CIS que dispara a Pedro Sánchez en intención de voto. "Que el CIS esté presentando una muestra con sesgo de 22 puntos a favor del PSOE requeriría de medidas de la oposición y la ciudadanía", ha reclamado.

Sobre el acuerdo de paz para la Franja de Gaza firmado ayer en una cumbre de líderes internacionales celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, Pedro J. Ramírez ha analizado el pacto en clave nacional: "Demuestra que había algunas fantasías que estaban impregnando la vida pública española, y una era que el propósito de la guerra era el exterminio del pueblo palestino, causar el mayor número de bajas posibles entre los civiles".

"Si hubiera sido así, Netanyahu no hubiera aceptado el plan de paz, que incluye importantes concesiones al bando palestino e incluso a Hamás" , ha añadido. Ahora cabe observar, a su juicio, si el Gobierno de Sánchez "se va a poner en modo paz o en modo guerra": "Me parece un poco pintoresco que la insistencia sea la continuidad del embargo de armas y que España siga intentado que Israel sea expulsada de Eurovisión".

Respecto a la presencia del presidente del Ejecutivo en la cumbre en Egipto, el director de EL ESPAÑOL ha dicho que "no tiene tanta historia": "Estamos viendo varias hileras de dirigentes mundiales que estaban allí puestos como figurantes para que Trump pudiera darse su autohomenaje".

De este encuentro han sido muy comentados el apretón de manos entre ambos mandatarios y el dardo que le lanzó el presidente estadounidense a su homólogo.

"El episodio del reproche de resistencia a aumentar el gasto en Defensa es más la doblez de Sánchez que demostró en La Haya que la cuestión del porcentaje. Por eso Sánchez ha sido marginado de todas las decisiones importantes, porque firmó un compromiso y públicamente se desdijo de él", ha valorado Pedro J.

Venezuela y corrupción

El periodista también ha denunciado que cuatro días después ni Sánchez ni ningún miembro del Gobierno ha felicitado a la opositora venezolana María Corina Machado por ser premiada con el Nobel de la Paz. "Me parece tremendo. Solo puede obedecer a que haya una especie de entendimiento subterráneo, de deseo de no molestar al usurpador Maduro".

Del líder chavista ha subrayado que "ha alterado la voluntad democrática del pueblo venezolano, ha hecho trampa, ha dado un pucherazo y lo sabe todo el mundo". "En este sentido ha lamentado que "España está condescendiente" con el régimen de Maduro.

Pedro J. Ramírez también ha manifestado que "Sánchez actúa como si lo que ya conociéramos de su entorno político y personal no fuera cierto, como si los billetes apilados en el despacho de Ábalos al lado de la carpeta del partido no fueran ciertos, como si Santos Cerdán no estuviera en la cárcel....".

Por eso no entiende que Sánchez pueda "atreverse a lanzar su candidatura" para seguir en Moncloa. "Frente a esta realidad tozuda tiene armas de combate: 1.700 contratados por el Gobierno como parte de la maquinaria política socialista, que cobran por hacer todo lo posible para que aunque se publicara un vídeo de Sánchez estrangulando a una viejecita se publicase un mensaje positivo diciendo que la estaba intentado ayudar".