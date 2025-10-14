Óscar Puente denuncia el colapso del metro de Madrid con una foto del metro de París y luego borra el tuit

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a ser protagonista en la red social X tras publicar este martes una imagen del metro de París para criticar el supuesto colapso en el metro de Madrid en hora punta.

Minutos después de que Metro de Madrid anunciara que el servicio ya estaba restablecido tras varias incidencias, Puente ha colgado una imagen del metro de París junto al siguiente mensaje: "Circulación normalizada en metro de Madrid",

Con su mensaje, el ministro trataba de ironizar sobre esa comunicación oficial.

Sin embargo, la imagen no era actual ni había sido tomada en la capital española, sino en el suburbano de París. La foto mostraba un pasillo lleno de viajeros.

Varios usuarios han detectado el error en pocos minutos y se lo han hecho saber al ministro, que poco después ha optado por eliminar la publicación sin dar ninguna explicación.

Ignacio Vázquez Casavilla, consejero delegado de Metro de Madrid, ha sido uno de los primeros en reaccionar. "Al ministro @oscar_puente_ se le ha caído esto", ha escrito, junto a una captura del tuit borrado.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también se ha hecho eco del error en su cuenta oficial.

No es la primera vez que Puente utiliza X para lanzar mensajes críticos o irónicos contra sus adversarios políticos. En los últimos meses, ha protagonizado varios enfrentamientos, como durante los incendios del verano o tras la alerta roja en la Comunidad Valenciana por lluvias extremas.