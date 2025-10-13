Juanma Moreno conservaría una ajustada mayoría absoluta en Andalucía a pesar de la crisis del cribado del cáncer

Juanma Moreno conservaría por la mínima la mayoría absoluta con la que gobierna en Andalucía, si hoy se celebraran las elecciones autonómicas: obtendría el 42,9% del voto y 55 diputados (en un hemiciclo de 109), según la nueva encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

El PP lograría consolidar así el vuelco histórico que supuso la llegada de Moreno a la Junta en enero de 2019, tras cuatro décadas de hegemonía socialista, que habían convertido a la región en el gran vivero de votos para el PSOE a nivel nacional.

El sondeo de SocioMétrica ha sido realizado con 1.200 entrevistas entre los días 6 y 9 de octubre, en la semana más difícil para el dirigente popular desde su llegada al Palacio de San Telmo.

El PSOE ha intensificado su campaña por la crisis del cribado de cáncer de mama, que el miércoles condujo a la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

"Habrá más ceses; quiero escuchar a las mujeres afectadas", anunciaba Juanma Moreno este domingo, en una entrevista a EL ESPAÑOL.

"Ha fallado la comunicación a las usuarias, pero el cribado funciona bien. No quiero que se desprestigie uno de los instrumentos más poderosos que tenemos para prevenir el cáncer", añadía.

La encuesta indica que Moreno perdería tres de los 58 diputados que tiene en la actualidad, aunque le quedan ocho meses por delante (está previsto que los comicios se celebren en junio de 2026) para remontar la situación.

Pedro Sánchez realizó una apuesta arriesgada, al impulsar a la vicepresidenta María Jesús Montero como candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta.

Al mismo tiempo, la responsable del Ministerio de Hacienda es la encargada de poner en marcha un sistema de financiación privilegiada para Cataluña, el cupo catalán, pactado por ERC con Salvador Illa.

En sus crecientes comparecencias en Andalucía, Montero ha intentado negar esta contradicción: "Mientras haya un socialista al frente del Gobierno, jamás se van a permitir privilegios de un territorio frente a otro", ha insistido.

La encuesta de SocioMétrica indica que el PSOE crecería en dos escaños en las elecciones andaluzas, hasta los 32 (26,2% del voto).

También crece Vox, aunque en menor medida: pasaría de sus 14 escaños actuales (13,5%) a 15 (14,4%).

Aún hay muchas incógnitas sobre los partidos situados a la extrema izquierda del PSOE. En los anteriores comicios de 2022, la candidatura Por Andalucía se convirtió en el embrión de Sumar: con Inma Nieto como cabeza de lista, abarcaba a Izquierda Unida, Más País Andalucía, Podemos y Verdes Equo, entre otras formaciones.

Pero aquel experimento también sembró la simiente de la cizaña que luego haría saltar por los aires a Sumar a nivel nacional, ya que Podemos se sintió relegado en la elaboración de las listas. Hoy resulta difícil que el partido de Ione Belarra reedite esta alianza.

La encuesta de SocioMétrica indica que la plataforma Por Andalucía repetiría hoy con cinco escaños, aunque su intención de voto caería ligeramente desde el 7,7% al 7,3%. No obtendría representación en Almería, Huelva y Jaén.

La quinta formación presente en el Parlamento andaluz es Adelante Andalucía, el partido fundado por Teresa Rodríguez (también procedente de Podemos): hoy conservaría sus dos escaños (4,4%). En las provincias de Cádiz y Sevilla.

Según el sondeo, el PP se impone en todas las provincias, aunque el resultado más ajustado es en Sevilla: los populares obtendrían 8 escaños, seguidos por PSOE (6), Vox (2), Por Andalucía (1) y Adelante Andalucía (1).

Por el contrario, la mayor ventaja para Juanma Moreno se mantiene en Málaga, donde obtendría 9 diputados, cinco más que el PSOE (4). Vox arañaría allí 3 escaños y Por Andalucía 1.

Pese a que la encuesta asigna al PP un retroceso de tres escaños en el conjunto de la región, Juanma Moreno mantiene el favor de los andaluces. Del conjunto de candidatos, el 34% lo prefiere como presidente de la Junta, frente a un 16,3% que apuesta por María Jesús Montero.

La actual ministra de Hacienda tiene, eso sí, mayor respaldo entre las mujeres (19,2%), que entre los hombres (13,4%).

Entre los portavoces del resto de partidos, el de Vox, Manuel Gavira, recibe el apoyo del 10,8%. José Antonio García Sánchez (Adelante Andalucía), recibe el 4,6% y se sitúa ligeramente por delante de Inma Nieto (Por Andalucía), que tiene un respaldo del 3,3%.

Cuando la elección se reduce a los candidatos de los dos grandes partidos, el 48,8% prefiere a Juanma Moreno como presidente: dobla el apoyo de María Jesús Montero, que se queda con el 26%.

Y pese a la crisis vivida esta semana por el Ejecutivo regional, el 58,6% de los andaluces se muestra convencido de que Juanma Moreno repetirá como presidente de la Junta en los comicios de junio. Así lo da por hecho, incluso, el 38,8% de los votantes socialistas.

La transición de Juan Espadas a María Jesús Montero al frente del PSOE, pilotada desde Moncloa, ha resultado en cierto modo traumática.

Según el sondeo, el 48,6% de los andaluces cree que no ha sido buena idea lanzar a Montero como candidata a la presidencia de la Junta. Sólo uno de cada cuatro (25,5%) aplaude la decisión de Pedro Sánchez.

El 44% de los encuestados aprueba la gestión de Juanma Moreno al frente de la Junta, frente al 40,3% que la suspende, en su semana más difícil.

Más castigo recibe la oposición que el PSOE desarrolla en el Parlamento andaluz: el 67% la suspende, mientras que sólo el 16,7% la aprueba.

Con un dato significativo: el 48,5% de los votantes socialistas suspende la oposición que hace su partido, y sólo el 35,5% la respalda.

La matriz de transferencia indica que el PP logra retener el 77,7% de los votos que obtuvo en 2022 y recoge además otro 7% de Vox.

Arte EE

En su antiguo feudo histórico, el PSOE logra una fidelidad aún mayor, el 78,2%, pero ya no tiene sex appeal entre los jóvenes: de los que podrán votar por primera vez tras cumplir los 18 años, el 21,5% apuesta por Vox y el 21,2% por el PP. Sólo el 9,6% encuentra atractiva la papeleta del PSOE.

En cuanto a los antiguos votantes de Ciudadanos (Cs), el 21,7% apuesta ahora por Juanma Moreno, el 14,7% se plantea votar a Adelante Andalucía y el 5% a Vox.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.200 encuestas en la comunidad autónoma de Andalucía proporcionales a los censos electorales provinciales, con sistema CAWI-Panel entre los días 6 a 9 de octubre de 2025. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad y recuerdo de voto en autonómicas y generales. Las iteracciones finalizan en ajustes del 97%. No procede error muestral ni margen de confianza al tratarse de un muestreo no probabilístico. El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.