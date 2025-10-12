La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha solidarizado con los afectados por los incidentes ocurridos en la isla de Ibiza por el paso de la dana 'Alice'.

En un mensaje publicado en la red social 'X', la también secretaria general del PSIB-PSOE ha pedido "precaución" en todas las Islas Baleares ante el temporal de viento y lluvias intensas de estos días.

La situación en Ibiza es "especialmente complicada", ha recordado, y, por ello, ha querido enviar su "solidaridad" a las personas afectadas por los incidentes que se han producido en esta isla.