Sánchez asegura sentir "orgullo de ser español" en un vídeo por el Día de la Fiesta Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un vídeo en el que declara sentir "orgullo de ser español" y de "nuestro país".
"Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España", ha escrito Sánchez en un mensaje de la red social X en la que ha publicado también un vídeo de felicitación.
Sonriendo mientras avanza por los jardines de Moncloa, el presidente asegura sentir "orgullo de una cultura y una diversidad que nos hace especiales", de ser "referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas".
Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2025
Orgullo de España.
¡Feliz #FiestaNacional! 🇪🇸 pic.twitter.com/oaj5M6mW2i
Armengol se solidariza con los afectados por los incidentes ocurridos en Ibiza por el paso de la dana 'Alice'
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha solidarizado con los afectados por los incidentes ocurridos en la isla de Ibiza por el paso de la dana 'Alice'.
En un mensaje publicado en la red social 'X', la también secretaria general del PSIB-PSOE ha pedido "precaución" en todas las Islas Baleares ante el temporal de viento y lluvias intensas de estos días.
La situación en Ibiza es "especialmente complicada", ha recordado, y, por ello, ha querido enviar su "solidaridad" a las personas afectadas por los incidentes que se han producido en esta isla.
