El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el Congreso haya convalidado el real decreto de embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, subrayando que esto confirma que el Ejecutivo "funciona".

"Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos", ha indicado Sánchez en un mensaje en X.

También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha congratulado de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en la Cámara Baja, una norma con la que, según ha reconocido, el Gobierno "gana aliento".