Sánchez recupera a Podemos como muleta del Gobierno y salva 'in extremis' el embargo a Israel y la Ley de Movilidad
Ábalos valora renunciar a su acta de diputado para no tener que declarar por los sobres de Ferraz en el Supremo
Juanma Moreno responde a la crisis del cribado del cáncer con la dimisión de su consejera y la reforma del actual sistema
Israel traslada a una prisión en el desierto del Négev a los activistas de la Flotilla, entre ellos 8 españoles
Las autoridades de Israel han enviado a los activistas de la Flotilla de la Libertad, abordada el miércoles por militares israelíes en aguas internacionales en el mar Mediterráneo con ocho españoles a bordo, a la prisión de Ktziot, situada en el desierto del Négev, según han confirmado este jueves abogados de la organización Adalah.
Sánchez celebra la convalidación del embargo de armas y la Ley de Movilidad Sostenible: Es "un Gobierno que funciona"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el Congreso haya convalidado el real decreto de embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, subrayando que esto confirma que el Ejecutivo "funciona".
"Este es un Gobierno que funciona y que no ha dejado ni un solo día de trabajar en beneficio de la ciudadanía y en defensa de las libertades y derechos", ha indicado Sánchez en un mensaje en X.
También la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha congratulado de la convalidación del decreto de embargo de armas a Israel en la Cámara Baja, una norma con la que, según ha reconocido, el Gobierno "gana aliento".
El consejero de Interior de Andalucía, Antonio Sanz, asume provisionalmente las competencias de Salud
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, asumirá provisionalmente las competencias de Salud en Andalucía, tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernandez, por la crisis de los cribados del cáncer de mama, según publica este jueves el boletín extraordinario de la Junta de Andalucía.
"Vengo en disponer el cese de doña Rocío Hernández Soto como Consejera de Salud y Consumo, a petición propia, agradeciéndole los servicios prestados. Se encargará del despacho ordinario de los asuntos y la gestión que competan a la Consejería de Salud y Consumo el Consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa", según el texto.
Rocío Hernández presento este miércoles su dimisión, que fue aceptada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que volvió a pedir disculpas a las mujeres afectadas.
Ábalos valora renunciar a su acta de diputado para no tener que declarar por los sobres de Ferraz en el Supremo
El exministro José Luis Ábalos valora renunciar este mismo jueves a su acta de diputado. De ser así, si deja de ser parlamentario en las próximas horas, perdería la condición de aforado. Y, con ello, la causa judicial en la que está siendo investigado debería regresar íntegramente a la Audiencia Nacional.
Así lo relatan fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL, que detallan que en estos mismos momentos Ábalos está analizando los pros y contras de este movimiento.
El juez que actualmente le investiga, el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, le ha citado, de nuevo, a declarar. En concreto, para el próximo día 15 de octubre. Tras este interrogatorio, si se llega a celebrar, Ábalos podría ser enviado a prisión provisional, siempre que alguna acusación lo solicite.
Si el llamado caso Ábalos tuviera que ser devuelto a manos de la Audiencia Nacional, debido a la entrega de su acta de diputado, esta citación, por el momento, se anularía.
La ministra Mónica García avisa que el problema de los cribados "sigue ahí" aunque la consejera andaluza dimita
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puntualizado este miércoles que el problema con los cribados de cáncer en Andalucía "sigue ahí" aunque haya dimitido la consejera de Salud, Rocío Hernández, por lo que el Gobierno seguirá trabajando para "darle la vuelta al modelo fallido del PP".
"Dimite la consejera de Andalucía por los fallos en el cribado de cáncer. Pero el problema sigue ahí: años de abandono, privatizaciones y falta de control que dejaron a 2.000 mujeres sin la revisión que necesitaban. Trabajamos para darle la vuelta al modelo fallido del PP", ha escrito la ministra en sus redes sociales.
PSOE y Vox piden la dimisión de Juanma Moreno por los errores en los cribados del cáncer de mama
La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, cosnidera que no le vale la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, por la crisis de los cribados del cáncer de mama y ha pedido la del presidente de la Junta, Juanma Moreno.
En un mensaje en la red social X, Márquez ha señalado que la comparecencia de Moreno en la que ha anunciado la dimisión de la consejera ha estado "plagada de mentiras" y le ha acusado de seguir "culpando a las mujeres, a los profesionales sanitarios y a los gobiernos anteriores".
Misma línea mantiene Vox, que cree que quien también debe dimitir es Juanma Moreno. "Sacrifica a quien haga falta con tal de no mancharse", ha denunciado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira.