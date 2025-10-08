El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverán a verse las caras este miércoles en el Pleno del Congreso y lo harán escasos días después de conocerse el informe económico patrimonial realizado por la UCO de la Guardia Civil sobre el exministro José Luis Ábalos.

Según ese informe, Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, y su entonces pareja, Patricia Uriz, utilizaban un lenguaje en clave para ocultar el origen del dinero en efectivo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE: en los mensajes recuperados, las "chistorras" hacían referencia a billetes de 500 euros; los "soles", a los de 200, y las "lechugas", a los de 100.

Tras una semana sin Pleno y otra ausente por su viaje a la Asamblea de la ONU en Nueva York, Sánchez regresa de nuevo a la sesión de control de la Cámara Baja para enfrentarse a las preguntas de la oposición, entre ellas una ambivalente registrada por el presidente del PP que le permitirá interrogar al presidente sobre los más diversos asuntos.

"¿A qué intereses responde su Gobierno?", reza la pregunta que Feijóo pensó para Sánchez, un enunciado genérico que, sin embargo, le dará pie para sacar a relucir todo tipo de cuestiones de última hora, entre las que no se descarta el citado informe de la Guardia Civil, o las últimas novedades sobre la situación en la Franja de Gaza.