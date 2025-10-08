-
Sánchez y Feijóo vuelven a verse hoy en el Congreso tras el informe de la UCO sobre "chistorras","soles" y "lechugas" de
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volverán a verse las caras este miércoles en el Pleno del Congreso y lo harán escasos días después de conocerse el informe económico patrimonial realizado por la UCO de la Guardia Civil sobre el exministro José Luis Ábalos.
Según ese informe, Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, y su entonces pareja, Patricia Uriz, utilizaban un lenguaje en clave para ocultar el origen del dinero en efectivo del exministro y exsecretario de Organización del PSOE: en los mensajes recuperados, las "chistorras" hacían referencia a billetes de 500 euros; los "soles", a los de 200, y las "lechugas", a los de 100.
Tras una semana sin Pleno y otra ausente por su viaje a la Asamblea de la ONU en Nueva York, Sánchez regresa de nuevo a la sesión de control de la Cámara Baja para enfrentarse a las preguntas de la oposición, entre ellas una ambivalente registrada por el presidente del PP que le permitirá interrogar al presidente sobre los más diversos asuntos.
"¿A qué intereses responde su Gobierno?", reza la pregunta que Feijóo pensó para Sánchez, un enunciado genérico que, sin embargo, le dará pie para sacar a relucir todo tipo de cuestiones de última hora, entre las que no se descarta el citado informe de la Guardia Civil, o las últimas novedades sobre la situación en la Franja de Gaza.
-
Podemos apura hasta el final su voto clave al embargo de armas y la Ley de Movilidad Sostenible
A pocas horas de la votación en el Congreso de dos iniciativas clave para el Gobierno, como son la convalidación del decreto sobre el embargo de armas a Israel y la Ley de Movilidad Sostenible, Podemos mantiene la incógnita sobre el sentido de su voto, que puede hacer decaer ambas normas.
Todas las miradas están puestas en los cuatro diputados de la formación que lidera Ione Belarra, quien ha vuelto a defender este miércoles en el Congreso su posición sobre ambos asuntos.
Belarra se ha mostrado especialmente crítica con un embargo de armas que considera "fake" y un "coladero".
Sobre el otro de los asuntos, la Ley de Movilidad Sostenible -de la que depende la llegada a España de 10.000 millones de fondos europeos- ha asegurado que están abiertos a negociar.
Negociaciones que han confirmado a Efe fuentes socialistas en la tarde del miércoles y que no se están produciendo en el caso del decreto sobre el embargo de armas a Israel con el objetivo de modificar el texto.
