Patxi López afirma que el Congreso también paga gastos en efectivo y el PSOE le corrige: "Se abonan vía transferencia"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido que el abono de gastos en metálico "es una práctica habitual de todas las empresas, incluso del Congreso y el Senado".

Poco después, fuentes del Grupo Parlamentario Socialista han corregido a López. "Sobre lo dicho por el portavoz en la rueda de prensa, una aclaración: en el Senado se abonan en metálico y en el Congreso vía transferencia".

Sus declaraciones se producen tras el informe de la UCO que incorpora imágenes de sobres con billetes entregados al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García.

En rueda de prensa desde el Congreso, el portavoz socialista ha tratado de quitar hierro al uso de efectivo en las instituciones y defender la normalidad de estos pagos.

La UCO ha detectado desembolsos de 95.437 euros del exministro y exsecretario de Organización socialista, que provendrían de "ingresos no declarados", así como entregas en efectivo por parte del PSOE.

De entrada, López ha dicho que el informe deja claro "en todo momento" que los ingresos de Ábalos están "justificados", que los no declarados son "ajenos al PSOE", y que los pagos que se le hicieron en efectivo fueron auditados "con el aval del Tribunal de Cuentas".

También ha recalcado que la Guardia Civil no atribuye al PSOE ninguna conducta irregular. "De existir cantidades no declaradas, serían ajenas al partido", ha subrayado, recordando que el PSOE "ha colaborado plenamente" con la investigación.

Dicho esto, ha señalado como una práctica "habitual" de "miles" de empresas y de instituciones el pagar las dietas en efectivo.

López ha explicado que "cuando un diputado tiene un viaje internacional, el Senado paga por adelantado y en metálico, y el Congreso después, con los tickets".

El dirigente socialista también ha criticado al PP por "manipular" el informe de la Guardia Civil. "Da igual lo que diga el informe, ellos a lo suyo: me lo invento y lo manipulo para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez".

"No es ilegal"

Al igual que López, también la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha celebrado que el informe de la UCO "demuestra que no existió financiación irregular del PSOE".

Y ha defendido que realizar pagos en efectivo "no es ilegal".

Y como López, aunque sin nombrar al Congreso, ha recordado que el Senado abona las dietas en metálico. Si un senador realiza un gasto vinculado a su cargo, la Cámara lo devuelve “tras aportar factura o ticket”.

Según la ministra portavoz, se trata de una práctica "habitual en empresas e instituciones", siempre "con registro contable".