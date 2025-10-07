El Gobierno descarta regular la figura del cónyuge del presidente pese al 'caso Begoña': "No está en ningún plan"

El Gobierno descarta impulsar una regulación específica sobre la figura del cónyuge del presidente del Ejecutivo pese al caso Begoña.

"No está en ninguno de los planes en este momento", ha afirmado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

López ha precisado que "todos los esfuerzos por reforzar la transparencia y los controles afectan a los cargos públicos, políticos, funcionarios y administrativos".

En ese sentido, el ministro ha recordado que la pareja del presidente del Gobierno "no es un cargo público, no es un funcionario, no tiene sueldo público ni firma para resolver contratos o resoluciones".

Aun así, y aunque no existe una legislación específica, López ha subrayado que "ya existe un cierto control". "Estamos sometidos, nosotros y nuestros familiares, al régimen de incompatibilidades”, ha dicho.

Como ejemplo, ha mencionado que cuando Soraya Sáenz de Santamaría era vicepresidenta tuvo que hacer una consulta a la Oficina de Conflictos de Intereses porque su marido trabajaba en Telefónica.

López también ha criticado las denuncias presentadas por el PP en el marco del caso Begoña. "Han llevado denuncias ridículas que versaban sobre decisiones de la Administración con empresas de las que no formaba parte la mujer del presidente".

"La propia denuncia era absurda".