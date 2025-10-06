Sánchez ensalza a Vara en su funeral tras haberse referido a él como "impresentable" y "petardo" en wasaps con Ábalos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a la localidad pacense de Olivenza al funeral del ex jefe del Ejecutivo extremeño, Guillermo Fernández Vara, que se ha producido pasadas las 11 de la mañana.

A la entrada de la iglesia, Sánchez ha querido mostrar su "gratitud y enorme pena" por el fallecimiento a los 66 años del político socialista tras luchar contra un cáncer de estómago. Sánchez ha pedido "recoger ese legado" y ha destacado "su voluntad de escuchar y hablar".

"Ha sido un servidor público ejemplar, íntegro y, ante todo, una buena persona", ha asegurado ante los medios de comunicación congregados a la entrada del templo de la localidad natal de Vara.

Además, ha querido destacar las "muestras de reconocimiento de mucha gente que, sin ser del PSOE, reconoce una aportación y compromiso con la política de Extremadura y española".

La presencia de Sánchez contrasta con su ausencia en el funeral del expresidente aragonés, Javier Lambán, fallecido hace unos meses por un cáncer.

Al entierro de Vara han acudido varios ministros además de Sánchez, como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, o el de Economía, Carlos Cuerpo.

En cambio, al de Lambán solo asistió la ministra de Educación y Portavoz, Pilar Alegría, en su calidad de aragonesa.

Historial lleno de choques

Las palabras de gratitud de Sánchez chocan con otras que le dedicó hace cinco años. Lo que pensaba Sánchez de Guillermo Fernández Vara quedó reflejado por escrito en unos mensajes de WhatsApp.

Corría el año 2020, y el por entonces presidente de Extremadura había tuiteado que le producía "una sensación muy dolorosa" ver al dirigente de Bildu, Arnaldo Otegi, "siendo clave para decidir los Presupuestos Generales del Estado, el Estado que combatió desde un grupo terrorista".

A Sánchez no le gustaron esas afirmaciones y escribió a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE por aquel entonces.

– Llámalo y dile que es impresentable– le ordenó, según se puede comprobar en los mensajes de WhatsApp que publicó hace unos meses El Mundo.

Esa misma tarde, Sánchez insistió preguntando si había hablado con "el petardo de Vara". Ábalos respondió afirmativamente y añadió que sólo le había dado "excusas peregrinas".

- "Lamentable. Falta de solidaridad. Luego bien que pedirá recursos de esos PGE", sentenció Sánchez.

El dirigente extremeño apoyó durante las primarias a Susana Díaz. Ya en 2017 dejó constancia de su "clara discrepancia" con Pedro Sánchez tanto "en el modelo del partido" como en el de país.

Aunque luego, en 2021, en el Congreso que el PSOE celebró en Valencia, Sánchez lo incluyó en la Ejecutiva del partido, apenas unos meses después de haberlo llamado "petardo".

Una deferencia que nunca tuvo, por ejemplo, con otros barones más críticos, como Emiliano García-Page o Javier Lambán.

La entrada en el órgano interno del partido frenó la intensidad de los choques, quizás los amortiguó, pero no los paró y continuaron mientras Sánchez estaba en La Moncloa.

Contra los indultos

El extremeño admitió que no le gustaban "los indultos concedidos a los líderes del procés". Aunque el grueso de sus críticas se centró en las alianzas de Sánchez para gobernar con ERC y Bildu.

La hemeroteca deja un reguero de lamentos de Vara.

En 2022, el barón socialista reconoció que no le agradaba que la gobernabilidad del país recayera en los separatistas, dado que "no consideran que España sea su proyecto", y reclamaba "romper con el independentismo".

En febrero de 2023 fue más allá: "Que nos tengan que apoyar los independentistas me sienta como una patada por la barriga", terciaba.

Sus preferencias estaban claras. Para él, España perdió una "oportunidad enorme" al no haber formado un Gobierno "para mucho tiempo del PSOE con Ciudadanos".

También lamentaba la "política de bloques" en la que el país está sumido. "Depender de los extremos para poder gobernar no es bueno para un país", reconocía, mostrando su talante moderado.

Aunque luego eximía a Sánchez de toda responsabilidad, al asegurar que hizo "todo lo que estuvo en su mano" para evitar un Gobierno con los separatistas.

Pese a las críticas, Sánchez confió en él para coser a los barones en uno de los temas más sensibles: la financiación autonómica.

El extremeño fue el encargado de coordinar la ponencia autonómica para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación en el 41º Congreso Federal del PSOE, celebrado en diciembre de 2024 en Sevilla.

Vara, más próximo a Page, tenía un talante dialogante que podría aunar posturas.

El trabajo que coordinó se orientó a garantizar un modelo de financiación justo, sostenible y multilateral. Unas palabras huecas que luego quedaron en papel mojado, al comprobar, unos meses más tarde, cómo el PSOE firmaba con ERC un "cupo catalán".