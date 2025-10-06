La sombra de Zapatero es alargada. Las siglas ZP aún planean sobre las siglas PSOE. Así, al menos, lo cree Rosa Díez (Sodupe, Vizcaya, 1952), quien fue militante socialista desde 1977, parlamentaria europea y aspirante, en el año 2000, a dirigir el partido, que acabaría abandonando en 2007, en pleno zapaterismo.

Al borde del nuevo milenio, un por entonces desconocido leonés, de nombre José Luis Rodríguez Zapatero, fue, precisamente, quien venció a Rosa Díez y a José Bono en aquel 35º Congreso del PSOE. Tan sólo cuatro años más tarde, en 2004, Zapatero acabaría convirtiéndose en el quinto presidente del Gobierno en etapa democrática.

Díez sitúa aquel hecho como el origen de varios males: "la resurrección del guerracivilismo", "la naturalización de ETA como interlocutor político", el intento de manoseo de la Justicia y el asalto al Tribunal Constitucional, la "sectarización" del PSOE...

Rosa Díez: "Que Sánchez tenga a Bildu como socio prioritario es la consecuencia lógica de que Zapatero naturalizase a ETA"

Así lo denuncia en el libro que acaba de publicar La Sombra. Memoria histórica de Zapatero (Plaza Janés). En él, presenta al expresidente del Gobierno como el espejo en el que se mira su "alumno aventajado", Pedro Sánchez.

"Zapatero puede parecer un peón, un enviado de Sánchez, pero es quien susurra del hoy presidente del Gobierno", advierte. Nada menos.

En su libro, presenta a Pedro Sánchez como el alumno aventajado de Zapatero. Repite que si no fuera por Zapatero muchas de las cosas que actualmente estamos viviendo probablemente no sucederían.

Más que alumno, heredero. Efectivamente, todo aquello que está haciendo Sánchez —y que ha venido haciendo desde el mismo momento que llegó al Gobierno— lo hace sobre un campo arado, políticamente, por Zapatero.

Todo ello se imaginó, se estructuró y se tomó como estrategia de futuro para España en la etapa de Zapatero [en el Gobierno y como líder del PSOE].

Yo he escrito este libro para poner negro sobre blanco la trascendencia que tuvo Zapatero para la España que estamos viendo hoy. Si Zapatero no hubiera hecho la tarea de radicalizar, primero, a las bases del PSOE y, después, a la sociedad española, una vez que tuvo éxito dentro del PSOE —que fue su campo de prueba de producir la confrontación entre españoles y la ruptura del consenso—, el discurso de Sánchez no hubiera cuajado.

Sánchez pudo conformar, con naturalidad, un Gobierno gracias a los enemigos tradicionales de la democracia —la extrema derecha, la extrema izquierda xenófoba y nacionalista, los que asesinaron para impedir que triunfara la democracia, los que dieron un golpe de Estado...— porque antes Zapatero había convertido a ETA en un interlocutor político.

Más allá de gestar ese germen, ¿cuán alargada es la sombra de Zapatero? Zapatero hoy...

Bueno, él sigue siendo no solamente el inspirador, sino el estratega de las políticas de este PSOE. Toda la política que el PSOE hace hoy tiene su origen en la estrategia de Zapatero.

Sánchez desentierra a Franco, pero es que Zapatero resucitó la guerra civil. Y parece como que [Zapatero] es el peón que va a un sitio o a otro cuando Sánchez lo necesita, pero en realidad es el impulsor. Es el hombre que susurra al oído de Pedro Sánchez, el que le dice esto no o esto sí, adelante con esto otro.

Además —y esto es lo interesante para un tipo como Sánchez—, Zapatero le demuestra que a él le fue bien haciendo esa misma cosa.

Le presenta, entonces, como el estratega que susurra nada menos al actual presidente de Gobierno y un inspirador de sus políticas... No es poco...

Es que está probado, no es un pensamiento mío. Yo creo que los hechos prueban que ha sido así, que los pasos que ha venido dando Sánchez no los hubiera podido dar sin la radicalización dentro del PSOE, y si no se hubiera convertido a la derecha democrática y nacional en el enemigo de la democracia y no se la hubiera excluido del campo democrático.

Quien hizo el Pacto del Tinell para excluir al Partido Popular y para impedir que se pactara con ellos fue Zapatero. Fue Zapatero quien excluyó al Partido Popular del consenso democrático.

¿Y por qué lo hizo? Porque tenía miedo a que el PP le ganara las elecciones. Bueno, eso estaba en el fondo. Quería impedir que hubiera una derecha nacional que pudiera ganar las elecciones.

Cuando yo estaba entonces en el Partido Socialista, el argumento que él explicó dentro fue: "A ver, tenemos que conseguir que se rompa la derecha democrática, que se rompa la derecha institucional, que surja un ala a la derecha del Partido Popular..."

La exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

¿Por qué? Porque, entonces, el Partido Socialista, con menos votos, tendría posibilidades de tener poder y podría pactar con cualquiera sin coste alguno.

Había que demonizar a la derecha y liquidar el sistema del 78. Había que excluir del consenso democrático al Partido Popular y, para eso, lo que tenía que hacer es legalizar a una organización terrorista como ETA, convirtiéndola en interlocutor político. Lo que hizo Zapatero no lo había hecho nadie antes.

Antes, los Gobiernos habían negociado con ETA para que ETA abandonara las armas. Zapatero dialogó con ETA. Acuérdate: "Final dialogado de la violencia", decía. Una interlocución de igual a igual.

Zapatero convirtió a ETA en un interlocutor político, la acreditó, trató de legitimarla para, a la vez, deslegitimar al gran partido de la oposición.

Y ocultó al PSOE vasco sus negociaciones...

Bueno, a una parte. Porque quien negociaba en nombre del PSOE vasco era Eguiguren.

A una parte, exacto. Usted, entre ellos...

A la dirección se lo ocultaba, pero negociaba con ETA. Pese a que había un runrún. Euskadi es muy pequeñito y ahí nos conocemos todos. Y entonces, oíamos muchas cosas. Nos decían que se estaba negociando [con ETA]. Entonces, estaba en vigor el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que había propuesto el propio Zapatero en tiempos de Aznar.

Lo preguntamos a Zapatero [por las negociaciones con ETA]. Había algunos concejales, algún europarlamentario, algún parlamentario autonómico... Tuvimos una reunión en Ferraz, en su despacho y le dijimos: "¿Entonces, estás negociando con ETA?".

"No, no, nadie está negociando", nos dijo. Uno de los presentes le respondió: "Tienes derecho a cambiar de posición, pero también nosotros tenemos derecho a saber, porque arriesgamos nuestra vida". Nos juró y perjuró que no, que no había negociación.

Y hablando, precisamente, de negociaciones: Zapatero también es una figura clave en la negociación con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont...

"Esto lo arreglo yo", es una frase que resume bien su personalidad. A Edu Madina [tras sufrir el atentado cometido por ETA], le dijo: "Te voy a regalar una Euskadi en paz".

El libro le atribuye un rol bastante activo... Una sompra de ZP alargada...

Lo de la sombra tiene también otra parte, otro significado. A Zapatero le ha tragado su propia sombra, esa cosa que ocultas y que es parte de tu personalidad, pero contra la que luchas...

Él se gustaba como el hombre del buen talante, pero le ha tragado su propia sombra.

En estos últimos días hemos vivido dos aniversarios muy relevantes. El del Estatut catalán y el del 1 de octubre de 2017. En su libro, habla de "un Estatut con letra de estatuto y con espíritu de Constitución".

De hecho, así fue, ¿no? No es casual que en ese Estatuto se proclamara la nación como un concepto. ¿Te acuerdas de que Zapatero decía: "La nación es un concepto discutido y discutible"?. Y luego Sánchez decía: "La nación es un sentimiento..." Todo, para borrar la nación como instrumento cohesionador y garantista de la igualdad de todos los españoles.

Ese Estatuto llegó al Tribunal Constitucional con un recurso del Partido Popular. Y el Constitucional declara 14 artículos inconstitucionales y veintitantos interpretables.

El nuevo libro de Rosa Díez, 'La Sombra. Memoria histórica de Zapatero'. Sara Fernández

Recuerdo una frase de la sentencia: "La que importa es la nación política y la única nación política es España". La nación no es el mapa. La nación es el instrumento que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos.

Y, sobre el golpe de Estado, también quiero recordar que fue Zapatero el que llamó a Artur Mas a la Moncloa, sorpresivamente, por la noche, para hacer un Estatuto al que ya habían renunciado tanto Artur Mas como los del PSC...

Quería ir un paso más allá. ¿Por qué? ¿Porque creía que ahí estaba la solución del nacionalismo?. No, porque con eso excluiría al Partido Popular, porque todo su objetivo era siempre excluir.

Sánchez tiene a Bildu como uno de los principales socios, si no el principal, a nivel parlamentario. Incluso, cabe la posibilidad de que gane las elecciones en el País Vasco...

Zapatero legaliza a ETA. Lo convierte en un interlocutor político en ese diálogo. Y eso es legalizarlo, darle carta de naturaleza.

Entonces, claro, que después Sánchez convierta a Bildu en su socio prioritario es una consecuencia absolutamente lógica de aquel paso en el que Zapatero legalizó a ETA. Les dijo hasta qué tenían que hacer para legalizar la marca con la que pudieran presentarse a las elecciones...

Insisto: para cuestionar el sistema del 78 había que cuestionar a uno de sus artífices. Y Zapatero rescató a ETA cuando ETA ya estaba derrotada. Y rescató al nacionalismo más radical, cuando el nacionalismo más radical en Cataluña había perdido su peso.

Los nexos de Zapatero con China sobreviven con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a ese país. Sobre todo, en materia económica...

Zapatero ha sido un comisionista de sátrapas y dictadores desde el inicio. Lo fue, con los españoles, en el caso de la negociación con ETA. Y lo ha sido a nivel internacional.

Allí donde hay una dictadura y en donde hay un pueblo sometido, ahí está Zapatero apoyando al sátrapa. Siempre, con el dictador y enfrente de las víctimas. En Venezuela, en China y en cualquier lugar donde lo llamen.

La exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

No sé si, además, ha cobrado dinero por hacerlo, por ser su representante y su prescriptor en el mundo. Eso, los tribunales lo determinarán. Ojalá, pronto. Pero él ha hecho negocios, por lo menos, con los derechos humanos de los ciudadanos de estos países, con quienes no ha estado nunca, porque siempre ha estado con los que los estaban masacrando.

La primera relación de Zapatero con el chino [Xi Jingping] yo la viví aquí. En el año 2010, Zapatero finalmente reconoce que, efectivamente, hay una crisis económica y no hay brotes verdes. El chino fue uno de los que le llamó y le dijo que ya bastaba de disimular, porque había intereses internacionales en que esto no se hundiera del todo.

Yo sé que fue uno de los que le dijo: "Se acabó de disimular, aquí hay que enfrentarse con la situación".

Y después, se retrocedió en derechos sociales de los españoles porque no se había enfrentado la crisis económica antes. Si Zapatero la hubiera afrontado antes, podría haber evitado estas decisiones. Y eso salió adelante [en el Congreso] por 169 votos contra 168. Yo, entonces, era diputada. Yo estaba entre los 168, pero entre los 169 [a favor de los recortes] estaba un tal Pedro Sánchez...

Me toca hacer de abogado del diablo. El libro enumera los males del zapaterismo. Yo he hablado con amigos míos, muy zapateristas y muy fieles defensores de su figura y de su legado, para preguntarles por sus bondades. Me hablan de la ley que legaliza el matrimonio igualitario o de la ley contra la violencia de género... ¿Salvamos algo del personaje? ¿Sacamos algo bueno de las legislaturas de Zapatero?

La ley que legaliza el matrimonio homosexual yo creo que, en conjunto, es una buena ley. Pero sé que el objetivo de la ley era que el PP votara en contra, porque yo estaba dentro [del PSOE].

Lo mismo que con la Ley de Memoria Histórica. En el primer caso, no era por reconocer más derechos, sino para que el PP votara en contra y le pudieran llamar fachas [desde el PSOE]. Una artimaña meramente política.

Con la Ley de Memoria Histórica, fue todavía más llamativo. Porque, si había una enmienda transaccional del PP sobre una enmienda que ya se había aprobado, el PSOE retiraba la enmienda para que no se pudiera votar la transaccional...

¿Niega que la intención de Zapatero fuese que las personas del mismo sexo que deciden casarse tengan más derechos?

A lo mejor también, pero esto otro que yo te digo también es así. ¿Qué pesaba más? Pues no lo sé...

Y en la Ley de Violencia de Género hay cosas que siempre pensé que había que cambiar. Por ejemplo, que los hombres, por ser hombres, estuvieran más penalizados, si cometían el mismo delito, que una mujer. Eso siempre estuvo mal y eso se ha quedado. Se ha consolidado y eso no me parece...

A lo largo de sus ocho años de legislatura salieron adelante leyes positivas. Pero, vamos, es que ni siendo muy malo se es capaz de no acertar ni una. Pero lo que estaba en el origen de de su estrategia política, incluso a la hora de elaborar las leyes, fue excluir al Partido Popular.

Vayamos con la psique de Zapatero: el libro le atribuye mesianismo, adanismo, y una cierta megalomanía. ¿Ese carácter explica todos los males que denuncia?

Yo describo unos hechos y unas consecuencias negativas para la sociedad española. Si el tipo es bueno o malo, me parece una cosa secundaria. Yo analizo lo que ha hecho.

El carácter de cada uno de nosotros también marca en nuestras acciones. [En el caso de Zapatero], ese adanismo de negar a sus mayores, de querer hacer lo que él llamaba una segunda Transición... Eso también se explica por su personalidad.

En España nos ha faltado pedagogía democrática. Por ello [cuando Zapatero llega a la secretaría general del PSOE], el revanchismo existía. Y él lo alimentó. Provocó una sectarización brutal en las bases del PSOE, que luego se se extendió al conjunto de la sociedad. Cada vez que lo hacía, le iba bien electoralmente.

De ahí, la Ley de Memoria Histórica. Y después, con Sánchez, la Ley de Memoria Democrática.

¿Cuál cree que es el futuro de Zapatero? ¿Cómo imagina a Zapatero en los próximos años?

Yo creo que, ahora, en los últimos tiempos, se ha empezado a desenmascarar al personaje. Y no tanto por lo que hizo como presidente, sino por lo que parece que está haciendo como expresidente.

Cuando tu director [Pedro J. Ramírez] era director de El Mundo, le hizo una entrevista. Y le enseñó una fotografía en la que yo salía. Yo era, en aquel momento, miembro del Parlamento Europeo. Yo salía con víctimas de ETA. Le enseñó otra foto, en la que estaba una diputada autonómica del Partido Socialista con una abogada de ETA.

PedroJota le preguntó a Zapatero: "¿Cómo conviven estas dos imágenes?". Sobre la mía, Zapatero dijo: "Esta es el pasado". Sobre la otra: "Este es el futuro".

La exdirigente socialista y fundadora de UPyD Rosa Díez, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

Ahora, con todo lo que sabemos de su etapa postgobierno, empezamos a recordar. De ahí también la necesidad de hacer un libro como éste, de servicio público.

Si los que ahora se preguntan que cómo hemos llegado a tanto hubieran puesto pie en pared en los primeros años de Zapatero, nunca hubiéramos llegado a esto en un sistema democrático.

Entonces, ¿cómo veo a Zapatero en cinco años? Lo veo en la lista que elabora Estados Unidos con terroristas y narcos y gente que no puede entrar en EEUU, a la que le quitan el visado. Fíjate lo que te digo. Si eso ocurre, tendrá una incidencia política a nivel internacional.

Y su pecado original fue convertir a ETA en un interlocutor político y negociar con ETA las cuestiones que forman parte de un debate político entre iguales. De ahí, todo lo demás.

Sánchez, por decirlo así, sería un aprovechategui. Llega al poder aprovechándose de esas circunstancias.

Y hoy está asediado por escándalos de supuesta corrupción. En su familia y en su núcleo duro político... Su hermano, David Sánchez; su mujer, Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Santos Cerdán...

Resulta evidente que los delitos por los que está siendo investigada Begoña Gómez están directamente vinculados con su condición de esposa del presidente del Gobierno.

Es decir, sin necesidad de que hayamos conocido las decenas de correos electrónicos en los que una trabajadora de Moncloa pedía dinero o hacía gestiones para financiar y organizar sus negocios privados —lo que es un indicio más que solvente del nexo con el Gobierno—, Begoña Gómez no hubiera podido llevar a cabo ninguna de las actividades presuntamente delictivas por las que está imputada.

No hubiera sido nunca posible si en su carta de presentación no hubiera aparecido "esposa del presidente del Gobierno". Ese era el único título real de su currículum.

Respecto de Ábalos: el último episodio son los sobres con dinero en efectivo y con membrete PSOE que le eran entregados —dinero no declarado, según la UCO— cuando era secretario de Organización del PSOE y ministro.

O sea, todo apunta a que no estamos hablando de la corrupción de Ábalos sino de la corrupción del PSOE. Y el jefe de ambos beneficiarios es el mismo, un tal Pedro Sánchez.