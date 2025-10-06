Pedro J. en 'Ana Rosa': "Cada vez estamos más cerca de la Gürtel del PSOE. Si anda, nada y habla como una caja B es una caja B"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha analizado este lunes el informe de la UCO que recoge sobres con dinero en efectivo que el PSOE entregaba en Ferraz al exministro José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García. "Cada vez estamos más cerca de la Gürtel del PSOE", ha pronosticado.

Durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, Pedro J. ha recordado la declaración de la empresaria Carmen Pano ante el Tribunal Supremo, confirmando que llevó bolsas de dinero con 90.000 euros a la sede del PSOE en octubre de 2020 por orden del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

"Ya sabemos que alguien asegura que llevaba billetes en bolsas a Ferraz. Y es verdad que ese testimonio no ha sido corroborado por pruebas materiales hasta ahora, pero por qué iba a mentir esa señora. Y ya sabemos que desde Ferraz salían billetes en sobres", ha argumentado el periodista.

A su juicio, el modus operandi resulta "prácticamente clavado" al que desembocó en la caída de Mariano Rajoy a través de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a Moncloa en 2018. "Cada vez estamos más cerca de la Gürtel del PSOE. Si anda como una caja B, si nada como una caja B y si habla como una caja B, es una caja B", ha subrayado el director de EL ESPAÑOL.

Además, se ha preguntado "quién va a ser el protagonista de las cuatro horas con Bárcenas", en relación a la conversación que mantuvo con el extesorero del PP y en la que le detalló cómo el partido se financió de forma irregular durante dos décadas. "¿Va a ser Koldo? ¿Ábalos? ¿O Santos Cerdán?".

Pedro J. Ramírez ha explicado que solo el primero de los tres que hable "va a tener un valor significativo para la Fiscalía, ya que los demás difícilmente obtendrán beneficios procesales en un acuerdo".

"Ellos también deben empezar a ser conscientes de que según el último informe de la UCO no solo tienen todas las papeletas para ir caminito de Jerez, sino que sus más allegados van a ver en los próximos días modificadas las acusaciones y cargos que existen contra ellos", ha avanzado.

El director de EL ESPAÑOL, asimismo, ha alertado sobre "las maniobras de intoxicación que están en marcha". "Hoy salen algunas encuestas nuevas, y qué significativo que haya una encuestadora que desde que consiguió ganar un concurso para asesorar al CIS empiece a dar resultados que cada día benefician más al partido del Gobierno", ha señalado, en referencia a Iván Redondo, el exasesor de Moncloa.

Pedro J. ha concluido su intervención asegurando que la convocatoria de unas elecciones generales "está cada vez más cerca" porque la situación replica un "patio que da risa, hasta con un profesor de esquí surcando las pistas", aunque ha lamentado que "la estadística favorece abrumadoramente a los presidentes del Gobierno que van a las urnas para intentar mantenerse".

"El 12 a 1 no es el resultado del España - Malta, sino las veces que el presidente ha tratado de perpetuarse en el poder y lo ha conseguido", ha insistido. "La opinión moderada tiene que movilizarse para evitar que nos transformen la verdad percibida en mentiras que tenemos que tragar como si fueran ruedas de molino", ha sentenciado.