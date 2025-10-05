Miles de españoles protestan contra Israel pese al avance del plan de paz: piden un boicot y romper relaciones con Tel Aviv

El plan de paz de Donald Trump para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza sigue avanzando, pero las manifestaciones contraIsrael y a favor de Palestina llenaron este sábado las principales ciudades españolas.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla para condenar el "genocidio" en Gaza y pedir al Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y económicas con Tel Aviv.

Aunque el mandatario estadounidense exhibe optimismo en cada declaración, sobre todo, después de alcanzar un acuerdo parcial con Hamás, los manifestantes han mostrado su escepticismo y desconfianza respecto a los planes de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

AHORA: Manifestación en Madrid en solidaridad con Gaza y en contra del genocidio. pic.twitter.com/FDMFKhayEX — Palestina Hoy (@Palestinahoy01) October 4, 2025

La mayoría de las proclamas y mensajes se dirigieron contra el gobierno israelí, al que piden un alto el fuego, la retirada de las tropas de la Franja de Gaza o el fin de la ocupación de Cisjordania.

Sin embargo, también hubo mensajes de rechazo al Gobierno de España o la Unión Europea por lo que consideran una excesiva connivencia con Tel Aviv, acusando al presidente Pedro Sánchez de realizar gestos "simbólicos" en lugar de romper relaciones diplomáticas o comerciales con el Estado hebreo.

Algunas organizaciones convocantes también han pedido la liberación de los activistas de la Global Sumud Flotilla retenidos por Israel y han criticado el plan de Trump por no respetar el "derecho de autodeterminación" de los palestinos.

Imagen aérea de la manifestación de este sábado en Madrid. Reuters Reuters

La jornada comenzó con una masiva manifestación en Barcelona, en la que más de 70.000 personas, según la Guardia Urbana (300.000 según la organización), pidoeron la ruptura de relaciones diplomáticas y un boicot comercial contra Israel.

A partir de las 18:00, otra protesta organizada en Madrid reunió a 92.000 manifestantes para pedir el "fin del genocidio" en Gaza, la entrada de ayuda humanitaria en el enclave y medidas más contundentes por parte del Ejecutivo español.

Las organizaciones convocantes y representantes políticos de partidos como Podemos han ido más allá en sus proclamas, con un rechazo generalizado al plan elaborado por Trump y hasta ahora aceptado por Hamás de manera parcial.

El portavoz de Madrid con Palestina, Ibrahim Zaytouni, ha señalado que la propuesta del mandatario estadounidense viola la legislación internacional y no respeta el "derecho de autodeterminación" de Palestina.

"No se puede hablar de uno, dos ni tres Estados sin antes descolonizar Palestina. No tiene sentido que líderes internacionales hablen sobre el futuro de Palestina, porque el derecho de autodeterminación es de los palestinos", ha argumentado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Hispano Palestina Jerusalén, Saida Ghodaieh, solicitó que "los criminales de guerra sean llevados a juicio" y ha recordado que Israel "ya ha incumplido otros acuerdos" en el pasado.

La columna de manifestantes, en la Gran Vía de Madrid. Reuters Reuters

El resto de representantes han incidido en la necesidad de que se apliquen sanciones contra Israel y que el Gobierno de España aplique un embargo "total" de armas, señalando como "insuficiente" el Real Decreto que el Gobierno someterá a votación en el Congreso este martes.

Pugna Sumar-Podemos

La manifestación de Madrid también ha dejado latente la división existente en el seno de los socios de Gobierno, en concreto, los ubicados a la izquierda del PSOE.

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, subrayaron la importancia de que el Congreso apruebe el real decreto la medida el próximo martes.

Junts ha confirmado que votará a favor, pero ante la compleja aritmética parlamentaria actual, la postura crítica de partidos como Podemos, ERC o BNG —para los que el embargo es insuficiente— hacen peligrar su aprobación.

Una manifestante sostiene una bufanda de Palestina durante la protesta de este sábado en Madrid. Reuters Reuters

Durante la concentración de este sábado, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha trasladado la presión a Podemos y ha afirmado que quienes no voten a favor del embargo, serán "cómplices" de la "barbarie" y el "genocidio".

En el mismo escenario, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afeado que el Gobierno no haya "condenado el secuestro" de los tripulantes españoles de la flotilla y ha pedido al Ejecutivo que rompa relaciones económicas, diplomáticas y militares con Tel Aviv.

"El Gobierno ha mantenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia, tanto en dinero como número de contratos, durante estos 23 meses de genocidio. Las relaciones están intactas", aseguró.