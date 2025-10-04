Celia y Cova, las secretarias de Ábalos y Cerdán, eran las encargadas de entregar los sobres con billetes en Ferraz

Un post-it con un nombre misterioso, "Celia", colocado sobre un sobre blanco con el logotipo del PSOE y, dentro, 826 euros.

Una imagen incluida en el informe de la UCO prueba que en Ferraz se repartían sobres con dinero.

La mujer misteriosa es Celia Rodríguez Alonso, quien fuera secretaria de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, una labor que compartía con otra empleada del partido: Covadonga San Pedro Pascual.

Ambas son militantes del PSOE y, en el caso de Celia, incluso fue candidata al Ayuntamiento de Hontalbilla (Segovia) como número 3 en 2011.

Más activa en redes es Cova, como se la conoce en el partido, quien no duda en sumarse a cada campaña promovida por el PSOE. Allí presume de su ideología y de su compromiso con diferentes agrupaciones socialistas de Madrid.

Las dos se encargaban del día a día de la secretaría de Organización. Del máximo responsable y de su adjunto.

Primero eran la dupla Ábalos y Cerdán. Posteriormente, continuaron desempeñando esas mismas funciones junto a Cerdán y su adjunto, Juanfran Serrano, convirtiéndose en unas de las trabajadoras más veteranas de Ferraz, donde ya suman más de una década.

Según la UCO, Celia era la encargada de repartir los sobres y, en su ausencia, lo hacía Cova. Una actividad que se producía en la Secretaría de Organización y a espaldas del resto del partido, que no sabía qué se estaba produciendo.

"Hola Koldo... al final el jefe se ha ido sin que le diera el money... si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón", se lee en uno de los mensajes incluidos en el informe.

En otra ocasión, el 26 de junio de 2019, la exmujer de Koldo García admitió que Celia la había llamado para que fuera a recoger dinero para él. "He mandado un motorista", sentenció la que fuera esposa del que entonces era ayudante de Ábalos.

Desde Ferraz intentan sacudirse el impacto del informe con un comunicado en el que aseguraban que "todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados", aclarando que se trataba de pagos a Ábalos "vía caja y vía transferencia".

Ingreso en cuenta

Un procedimiento que contrasta con el de otras áreas del partido, donde trabajadores y altos cargos debían presentar el ticket de gasto junto con el recibo del pago con tarjeta, tras lo cual se les abonaba el importe en la cuenta, pero nunca en efectivo.

Algunas fuentes sostienen que esta práctica se implantó tras el escándalo de las tarjetas black de los consejeros de Caja Madrid y Bankia.

Otros, como la actual dirección, defienden que fue una reforma introducida por Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización. En cualquier caso, lo cierto es que tras la caída de Ábalos se extendió a todo el partido.

En una declaración ante la UCO, recogida en el informe, la propia Celia Rodríguez admitió que "las liquidaciones del PSOE se realizaban mediante transferencia bancaria".

"Esta afirmación resulta relevante si se contrasta con los hechos anteriormente descritos, en los que se hace referencia a entregas de dinero en efectivo en beneficio de Ábalos que no han sido documentadas por el partido", concluye la UCO.

La otra incógnita por resolver es si la gerencia del partido estaba al tanto de estos pagos. Este diario ha intentado localizar al exgerente, Mariano Moreno, pero ha declinado responder.

En la actualidad, está al frente de la empresa pública ENUSA, la Sociedad Nuclear Española, donde percibe un salario anual de 240.000 euros.