El PSOE niega la financiación ilegal pero admite pagos en efectivo a Ábalos por gastos

El PSOE sale al paso del último informe de la UCO en el que señala que el partido pagaba supuestos gastos a Ábalos y Koldo con sobres llenos de billetes.

Mediante un comunicado, el partido admite que “todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados” y se trata de pagos "a José Luis Ábalos, vía caja y vía transferencia”.

El PSOE asegura que “estos pagos” están incluidos en los informes presentados ante el Tribunal de Cuentas.

“No ha habido financiación ilegal”, añaden los socialistas que interpretan que la propia UCO “reconoce que el supuesto descuadre, con el que se especuló en su momento, entre donaciones y nóminas, como diputado, aportaciones y cuotas”. Algo que no consta en el informe.

“Afirmar que el PSOE ha pagado, de forma irregular, a José Luis Ábalos o a cualquiera, es una calumnia”, tercian en su comunicado.

En su informe, la UCO señala que estos ingresos desconocidos no fueron puntuales, sino que constituyeron una fuente estable durante al menos algún tiempo.

Algo que en Ferraz tratan de desmentir. “Los pagos a José Luis Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE”, aseguran desde Ferraz.

El dossier policial concluye que existieron "pagos recibidos [por el exministro y su asesor] del PSOE sin respaldo documental".

Y ponen como prueba que no coinciden las cifras. Según la información facilitada por el PSOE "en junio de 2019 únicamente se habría liquidado [al exministro] un importe de 321,29 euros".

Sin embargo, en el mencionado sobre con su nombre aparece anotada una cantidad mayor, más de 500 euros superior: 826,73 euros.

La dirección del partido promete “absoluto rigor y legalidad de sus cuentas” y sentencian que el informe de la UCO lo que demuestra es “la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso”.