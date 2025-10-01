Embargo exprés: el Gobierno lleva al Congreso el decreto sobre Israel sin apoyos y antes de que venza el plazo

Sin apoyos y sin agotar el tiempo. El Gobierno mete el turbo al Real Decreto de embargo de armas a Israel.

La Junta de Portavoces del Congreso ha aprobado este miércoles que se lleve a pleno el próximo martes, sólo quince días después de su aprobación por el Consejo de Ministros, y en la primera semana parlamentaria hábil que han encontrado

Lo llamativo es que un Real Decreto es una figura que tiene hasta un mes para ser convalidado, así que el Ejecutivo ha preferido no agotar el tiempo legal pese a que, como admiten en privado, no tiene los apoyos cerrados.

El Ejecutivo opta así por arriesgarse cuanto antes pese a que tenían hasta finales de octubre para convalidarlo.

De momento, ni Junts, ni Podemos parecen partidarios a respaldarlo aunque por cuestiones muy distintas.

Los morados porque no lo consideran "real". "El Gobierno tiene que rectificar y traer a este Congreso un embargo integral de armas", afirmaba la líder de Podemos, Ione Belarra, que deslizaba su oposición.

Un argumento que irritaba al portavoz del PSOE, Patxi López.

"Prohíbe exportaciones e importaciones. Deniega el tránsito, prohíbe importar productos de asentamientos ilegales. ¿Dónde está el fake?", afirmaba en rueda de prensa

López incluso hacía un llamamiento a "todos los que están a favor del embargo" para que "voten a favor". Incluso se abría a que "se negocie como proyecto de ley".

Algo que gusta en Sumar donde quieren añadir enmiendas para endurecer el Real Decreto y también piden que, para ello, se tramite como proyecto de ley.

En cambio, esta oferta no convence a los morados.

"Todos los reales decretos que se han tramitado como proyectos de ley han quedado durmiendo el sueño de los justos en este Congreso", respondía Belarra que recordaba cómo se paralizaron "los escudos sociales" durante la pasada legislatura.

Los morados piden que el Gobierno rehaga por completo el Real Decreto y lo traiga de nuevo pero sin "numerosas omisiones y excepciones".

Entre los cambios que solicitan es que se impida "el comercio con las filiales de empresas israelíes".

Los socialistas advierten que, de admitirse esta modificación, se vería afectada la empresa vasca CAF, especializada en construcción de trenes, y que es la adjudicataria del tranvía de Jerusalén.

Esto alejaría al PNV cuya diputada General de Guipúzcoa, Eider Mendoza, ya ha advertido que cancelar el contrato "supondría el cierre de la empresa o llevársela fuera".

Tampoco Junts parece muy por la labor de respaldar el embargo de armas pero sus razones serían diametralmente opuestas a las del Podemos.

Además del tradicional sionismo de los postconvergentes, estaría su postura favorable a las empresas que tienen intereses con Israel o la amenaza del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu de bloquear el Mobile World Congress que se celebra anualmente en Barcelona.

"Junts respira por las empresas", aseguran fuentes socialistas que ven a la formación de Carles Puigdemont muy fría a la hora de respaldar este Real Decreto.

Lo mismo consideran algunos partidos socios del Ejecutivo como en Sumar.

¿Dos derrotas en una semana?

Además de este Real Decreto, que se debatirá el martes, el Ejecutivo se arriesgará la próxima semana a otra derrota ya que la Junta de Portavoces ha aprobado que el próximo miércoles se debata la ley de movilidad sostenible.

En esta norma, Junts estaría a favor pero en Podemos deslizan que solo la respaldarán si el Gobierno paraliza la ampliación del puerto de Valencia y del aeropuerto del Prat.

"Queda un mundo entero", admitía Patxi López que prometían que están "hablando con todos".

La caída de la ecuación de Podemos les obligaría a buscar otras fórmulas alternativas.

Quien sí estaría a favor sería la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Así que la nueva geometría variable para sacar la norma, que cuenta con la oposición de Vox y PP, pasaría por UPN.

Aunque fuentes de la formación foralistas desmienten que se les haya contactado por parte del Gobierno o del PSOE para sacar adelante la ley y evitar otra jornada negra para La Moncloa en el Congreso.