Yolanda Díaz lleva hoy al Consejo de Ministros la tramitación urgente del nuevo registro horario
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará al Consejo de Ministros de este martes la tramitación urgente del nuevo registro horario, que su Departamento quiere aprobar por Real Decreto, por lo que no será necesario que pase por las Cortes para su aprobación.
Pese a las dudas que sembraron ayer unas declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre si hoy irá o no al Consejo de Ministros esta medida, fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz han confirmado a Europa Press que sí que irá la tramitación urgente del registro horario, tal y como anunció la vicepresidenta segunda la semana pasada.
La decisión de Trabajo de tramitar de urgencia el nuevo registro horario responde a que el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, en la que se contemplaba la reforma del registro horario, fue rechazado en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox.
Sánchez respalda el plan de paz de Trump y Netanyahu para Gaza: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta de paz anunciada este lunes por el presidente de EEUU, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.
En su cuenta de X, Sánchez ha expresado: "España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por EEUU. Hay que poner punto final a tanto sufrimiento. Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil".
Y ha añadido: "La solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".
