La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llevará al Consejo de Ministros de este martes la tramitación urgente del nuevo registro horario, que su Departamento quiere aprobar por Real Decreto, por lo que no será necesario que pase por las Cortes para su aprobación.

Pese a las dudas que sembraron ayer unas declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre si hoy irá o no al Consejo de Ministros esta medida, fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz han confirmado a Europa Press que sí que irá la tramitación urgente del registro horario, tal y como anunció la vicepresidenta segunda la semana pasada.

La decisión de Trabajo de tramitar de urgencia el nuevo registro horario responde a que el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, en la que se contemplaba la reforma del registro horario, fue rechazado en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox.