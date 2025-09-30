González Pons, bajo los misiles en Kiev: "He visto el futuro que nos espera si no reaccionamos. Putin no parará en Ucrania"

Esteban González Pons dice que este fin de semana vio "el futuro" en Kiev. El vicepresidente del Parlamento Europeo pasó la noche del sábado al domingo bajo fuego ruso en Kiev. "Ése es el futuro que nos espera a todos si no reaccionamos ya... porque Vladímir Putin no se detendrá en Ucrania".

El bombardeo fue masivo, con más de 600 drones lanzados sobre edificios residenciales en Kiev, además de una cincuentena de misiles.

Y el ataque coincidió con la visita que encabezaba el político español, al frente de una delegación de la COSAC, un organismo que reúne a las comisiones de Asuntos Europeos de todos los parlamentos nacionales de la UE y de la Eurocámara.

El viaje se había organizado semanas antes en Bruselas. El objetivo era mostrar el respaldo del Legislativo de los Veintisiete y del Europarlamento a Ucrania en plena guerra. "Queríamos que sus autoridades sintieran que no están solas", explica a EL ESPAÑOL.

El sábado 27 de septiembre, la agenda comenzó con homenajes. La delegación participó en dos ceremonias en memoria de las víctimas de la agresión rusa celebradas en la plaza de la Constitución y en Myjáilivska.

Vídeo | González Pons, ante las agresiones rusas: "En Ucrania he visto el futuro que nos espera si no sabemos reaccionar a tiempo"

Después, asistieron a reuniones con el presidente del Parlamento de Ucrania, el alcalde de Kiev, varios viceministros y un alto cargo del Gabinete de Volodímir Zelenski.

Pero a última hora de la tarde, las sirenas aéreas interrumpieron el programa.

"El bombardeo masivo de Rusia sobre Ucrania me sorprendió en Kiev. Cientos de drones y misiles fueron lanzados sobre suelo ucraniano y, en particular, sobre la capital Kiev", relata González Pons.

Desde su habitación, en un hotel céntrico, asomó su móvil a la ventana para registrar la violencia del ataque: "Este video lo grabé desde mi habitación, y en él se puede ver y escuchar lo que era dormir en Kiev el sábado por la noche".

La delegación, de unas 20 personas, pasó la madrugada encerrada en el búnker del hotel. "En consecuencia, pasamos casi toda la noche en el refugio", explica el eurodiputado. La tensión fue máxima, porque afuera, drones y misiles hicieron blanco en barrios residenciales.

A la mañana siguiente, el programa oficial de la COSAC tuvo que suspenderse. Las visitas previstas al frente y a localidades de la región de Kiev, para ver las fosas comunes y los estragos de la guerra, se cambiaron por "un recorrido improvisado por las calles atacadas de la capital".

Allí, pudieron comprobar los efectos de la ofensiva nocturna. "Hubo víctimas mortales aquella noche, entre otras, una niña de 12 años", relata González Pons. Las autoridades llevaron a la delegación hasta la casa en ruinas en la que había muerto la menor.

"Pudimos ver cuál es el efecto que un solo dron produce sobre un edificio… también, cómo un solo dron destruye toda la calle", detalla en un vídeo que ha subido a sus redes el político español.

En el clip, ya desde su despacho bruselense, relata las imágenes grabadas con su móvil: los restos calcinados de viviendas y vehículos. "Visitamos también el espacio que queda de los edificios cuando sobre ellos cae un misil. Desaparecen junto con toda la gente que vive dentro".

"Su enemigo es nuestra libertad"

Para González Pons, lo que vivió esa noche supera una narración política. "En Ucrania he visto el futuro. El futuro que nos espera a todos nosotros si no somos capaces de reaccionar a tiempo".

Alertó de que la ambición del Kremlin no se limitará a Ucrania. "La ambición de Putin no acaba en Ucrania ni acaba en Moldavia. Su enemigo es nuestra democracia, nuestra libertad y nuestro modo de vida. Lo que he visto este fin de semana es un aviso de lo que se avecina".

El eurodiputado español insiste en que Europa todavía puede evitar: "Si reaccionamos ahora, estamos a tiempo. Pero miremos a la cara al peligro, o el peligro nos mirará a nosotros desde arriba abajo".

Más allá de las palabras, González Pons quiso dejar un compromiso político. Durante los encuentros con autoridades ucranianas, aseguró que regresará a Kiev antes de final de octubre.

"Es impresionante haber vivido en directo una lluvia de misiles y drones… da mucho miedo, pero lo peor es que yo volví a casa, a Bruselas. Ellos se quedan allí, y llevan sufriendo esto mismo, perdiéndolo todo cada día, desde hace más de dos años y medio".