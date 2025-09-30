El Gobierno aprueba tipificar la violencia vicaria como delito en el Código Penal con penas de hasta tres años de cárcel

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica contra la violencia vicaria, con hasta tres años de cárcel, y que incluye esta forma de violencia machista como delito en el Código Penal.

El objetivo de esta ley es reconocer como víctimas de violencia de género no sólo a los hijos e hijas menores, también a familiares y parejas de las mujeres.

También incluye la pena accesoria para la prohibición de que los agresores vicarios difundan públicamente detalles de sus crímenes y evitar así que se repita lo que sucedió con el asesino José Bretón y el libro El odio.

El texto, que se convierte en la primera ley integral sobre esta cuestión, define la violencia vicaria como "aquella que, con el objetivo de causar dolor y sufrimiento a las mujeres, puede ejercerse sobre los hijos e hijas o descendientes", personas menores de edad sujetas a su guarda y custodia, ascendientes, hermanos y parejas o antiguas parejas de la víctima.

Además, introduce en el Código Penal un nuevo artículo que tipifica la violencia vicaria como un delito contra la integridad moral de las mujeres con penas de prisión de seis meses a tres años,

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que los objetivos de este anteproyecto contra la violencia vicaria es "definirla y tipificarla; proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad".

"Las asociaciones y entidades de víctimas nos habían hecho llegar la necesidad de regular la violencia vicaria, y había un compromiso de hacero. (...) Había que proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad", ha dicho.

También ha lamentado que hasta ahora este tipo de violencia no esté incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. "Puesto que la realidad es la que es, es necesario definirla y eso es lo que hemos hecho", ha afirmado.

Redondo también ha confirmado que el PP participará en la mejora de este texto legislativo.