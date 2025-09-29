-
La inflación repunta al 2,9% en septiembre mientras la subyacente se modera al 2,3%
El Índice de Precios de Consumo (IPC) repunta al 2,9% en septiembre, dos décimas más que el pasado mes de agosto. La cifra ha sido adelantada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El órgano estadístico detalla que esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad.
El aumento de los carburantes responde a la comparación con el mismo periodo de 2024. En septiembre del año pasado, el precio medio del litro de gasolina en España se situó en torno a 1,55 euros, mientras que el gasóleo (diésel) rondaba 1,42 euros por litro.
Por otra parte, la inflación subyacente, aquella que no incluye los elementos más volátiles, como son la energía y los alimentos frescos, se fijó en el 2,3%, una décima menos que el mes anterior.
Con este repunte, los precios vuelven a situarse en niveles cercanos al 3%, un umbral que España no alcanzaba desde la primavera. El dato consolida así la tendencia de ligeros repuntes visibles en los últimos meses tras haber tocado suelo a comienzos de año, cuando la inflación se estabilizó en torno al 2%.
Sánchez y la directora general de la Unesco inauguran Mondiacult
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, inauguran este lunes en Barcelona Mondiacult 2025, la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, la mayor reunión de ministros de Cultura, donde se presentará el Primer Informe Mundial sobre el estado de la Cultura.
La ciudad de Barcelona acoge a partir de este lunes y hasta el 1 de octubre la tercera edición de este evento que, por primera vez, se celebrará en Europa, tras haberse convocado en 1982 y 2022 en México.
Mondiacult está organizado por el Ministerio de Cultura y asistirán 150 ministros y viceministros de Cultura de todo el mundo, además de creadores, portavoces de la sociedad civil y un grupo de 65 jóvenes que, en los próximos días, "imaginarán" el futuro de la cultura global.
Audrey Azoulay y Pedro Sánchez inaugurarán las jornadas en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB) y, posteriormente, comenzarán las sesiones para constituir una "agenda mundial para la cultura", además de hacerse un seguimiento de los objetivos definidos en la anterior edición, con una declaración firmada por 150 Estados.
La exdirectora del CNI declara este lunes por videoconferencia como imputada en el 'caso Pegasus'
La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, declarará este lunes por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona como imputada en el 'caso Pegasus' por el presunto espionaje a políticos independentistas.
Se trata de la segunda vez que comparece ante un juez por el supuesto espionaje a miembros de ERC, después de su declaración en enero de 2024, también por videoconferencia, ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, asistida por letrados de la Abogacía del Estado, por la supuesta infección con Pegasus al móvil del expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès.
Este lunes, lo hará frente a la magistrada que investiga si los teléfonos de la eurodiputada de ERC, Diana Riba, y del presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, fueron infectados con el mismo 'software'.
La jueza le tomará declaración por orden de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ordenó su imputación tras considerar que existen "indicios" que sugieren que detrás del presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus está el CNI.
La exjefa de Jésica Rodríguez, ex de Ábalos, en Tragsatec acude a la Audiencia para cotejar sus mensajes
La encargada de la empresa pública Tragsatec de supervisar en 2021 el trabajo de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, está citada este lunes en la Audiencia Nacional para realizar el volcado de los mensajes de WhatsApp que se cruzó con su subordinada con el objetivo de realizar un cotejo.
Así lo determinó el juez Ismael Moreno en la providencia en la que acordó cotejar sus mensajes en el marco de la parte de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional y que discurre al margen de la que dirige el Tribunal Supremo, que afecta al exministro Ábalos -aforado en su condición de diputado- o al exdirigente socialista Santos Cerdán.
El magistrado adoptó esta decisión después de que quien fuese superior de Jéssica Rodríguez en dicha empresa pública aludiese a los mensajes que se cruzó con ella en su declaración como testigo el pasado 17 de julio.
Aquel día afirmó que, "pese a su insistencia", Jésica Rodríguez no rellenaba los partes horarios que le correspondía "cumplimentar puntualmente", por lo que se vio obligada a "perseguirla" por WhatsApp "porque no solía responderle por vía telefónica".
