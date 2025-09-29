Podemos se cita con el Partido Comunista de China "para hablar del panorama de medios" tras pedir retirar las licencias de Atresmedia y Mediaset

Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, líderes de Podemos, se han reunido este domingo con representantes del Partido Comunista Chino (PCCh) para, según dice la secretaria general del partido morado, "compartir impresiones sobre los cambios en la política internacional y el panorama mediático".

El encuentro se produce dos días después de que el ex vicepresidente del Gobierno pidiese, desde la televisión pública, que se retirasen las licencias de emisión a Mediaset y Atresmedia, los dos grupos audiovisuales privados más grandes de España.

"Lo que tendría que hacer el Gobierno es acabar con el duopolio", dijo Iglesias en relación a Mediaset y Atresmedia en el programa Malas Lenguas, de TVE, donde participó como tertuliano.

Un fructífero e interesante encuentro con los representantes del Partido Comunista Chino para compartir impresiones sobre los cambios en la política internacional y el panorama mediático. pic.twitter.com/sV1xEpuaXS — Ione Belarra (@ionebelarra) September 28, 2025

Esas licencias, "a lo mejor", tendrían que recaer en "otra gente" para que haya más "pluralidad", clamaba Iglesias. antes de agregar: "Que no sea encender la tele y sea facha, facha, facha, salvo que pongas Televisión Española".

"¿Pero tú ves normal que con un gobierno de izquierdas, Berlusconi tenga una licencia?", replicaba el exministro a uno de los tertulianos del magacín que defendía que echar a Mediaset no era la solución.

Por otro lado, la cita entre el PCCh y la secretaria general de Podemos, la eurodiputada y el ex vicepresidente del Gobierno llega justo un mes después de que el CNI y el FBI, entre otros, acusasen a empresas de China de realizar ciberataques para espiar a gobiernos y sectores económicos críticos.

En un informe, firmado por agencias de Inteligencia de 12 países al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, se advertía de "amenazas persistentes avanzadas patrocinadas por el Gobierno chino", dirigidas contra redes de telecomunicaciones, sistemas gubernamentales o infraestructuras militares.

Según el documento, el objetivo del Gobierno sustrajo los datos con el fin de "rastrear las comunicaciones y los movimientos de sus objetivos en todo el mundo".

Influencia china en España

La relación de España con China ha cogido peso en los últimos meses y el gigante asiático ha obtenido un papel importante en términos de comercio internacional con el Ejecutivo de Sánchez.

Sobre todo, desde que se dio a conocer el contrato del Ministerio de Interior con la multinacional China Huawei para el almacenamiento de escuchas judiciales.

Estos contratos con Huawei no despertaron buenas sensaciones en el Centro Nacional de Investigación. El servicio de Inteligencia español se mostró preocupado: fuentes en activo del centro expresaron a EL ESPAÑOL su malestar y "desconfianza" hacia el conglomerado chino.

Asimismo, la influencia china en España ha sido demostrada en más ocasiones.

En mayo de 2024, una delegación del Partido Comunista Chino visitó Ferraz para reunirse con la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, el exsecretario de organización, Santos Cerdán, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE informó del encuentro con una breve nota de prensa en la que se indicaba que se abordaron “las relaciones bilaterales entre ambos países y los vínculos entre los dos partidos”.

En la imagen difundida no aparecía Zapatero, aunque sí se mencionaba su participación. En ella figuraban el miembro del Buró Político, Yin Li, y el embajador en España, Yao Jing. Según la nota, también asistieron otros siete representantes chinos, sin que se especificaran sus cargos.