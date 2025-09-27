El PSOE, a través de su portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, se ha mostrado abierto a volver a negociar la proposición de ley que compartía con Junts para transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, que fue rechazada esta semana por el Congreso, si bien ha pedido a los de Carles Puigdemont que abandonen el "populismo".

Mínguez ha subrayado que nadie puede acusar al PSOE de no cumplir con sus acuerdos, si bien ha apuntado que, pese al rechazo de la tramitación de esta ley, su partido está dispuesto "a hablar, a negociar y a seguir pactando" siempre que en Junts dejen de lado el "populismo" y asuman que los socialistas no son responsables de lo que voten otras formaciones.

En este punto, Mínguez ha querido dejar claro que el PSOE "obviamente" no comparte el discurso de defensa de la proposición de ley pronunciado por la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en la tribuna, donde habló de una Cataluña con más inmigrantes que otras regiones europeas o del colapso en los servicios públicos como consecuencia de esa saturación.