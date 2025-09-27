-
El PSOE se abre a volver a negociar la ley para la delegación de la inmigración, pero pide a Junts que abandone el "populismo"
El PSOE, a través de su portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, se ha mostrado abierto a volver a negociar la proposición de ley que compartía con Junts para transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración, que fue rechazada esta semana por el Congreso, si bien ha pedido a los de Carles Puigdemont que abandonen el "populismo".
Mínguez ha subrayado que nadie puede acusar al PSOE de no cumplir con sus acuerdos, si bien ha apuntado que, pese al rechazo de la tramitación de esta ley, su partido está dispuesto "a hablar, a negociar y a seguir pactando" siempre que en Junts dejen de lado el "populismo" y asuman que los socialistas no son responsables de lo que voten otras formaciones.
En este punto, Mínguez ha querido dejar claro que el PSOE "obviamente" no comparte el discurso de defensa de la proposición de ley pronunciado por la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, en la tribuna, donde habló de una Cataluña con más inmigrantes que otras regiones europeas o del colapso en los servicios públicos como consecuencia de esa saturación.
ERC y Comuns piden a Illa cumplir con los acuerdos antes de negociar los Presupuestos para 2026
Los socios de investidura de Illa —ERC y Comuns— han reclamado al PSC cumplir con los acuerdos ya suscritos para negociar los Presupuestos de 2026 en un debate de TVE Cataluña y Ràdio 4 de este viernes por la noche.
La aprobación o no de unos nuevos Presupuestos —los que serían los primeros de Salvador Illa en el Govern— ha centrado el bloque central del debate y Elena Díaz, portavoz del PSC, se ha mostrado confiada en que saldrán adelante: "Somos optimistas porque este Gobierno cumple", y ha añadido que si no los hubiera, el Govern no se detendría.
Los dos socios de investidura, ERC y Comunes, han achacado al Govern no cumplir con los compromisos que adquirió con ellos. David Cid, portavoz de los Comuns, ha asegurado que el balón está en el tejado del PSC: "El país necesita presupuestos. Pero lo que no tiene el Govern es un cheque en blanco".
