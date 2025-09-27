Tellado tilda de "vergüenza" mundial la citación de Begoña Gómez y López acusa al juez de "tapar las vergüenzas" del PP

Por quinta vez, Begoña Gómez se sentará ante el juez Juan Carlos Peinado. En esta nueva declaración, el magistrado deberá concretar el rumbo de la causa y si la esposa del presidente del Gobierno acabará siendo juzgada por un jurado popular o no.

Desde el Partido Popular, consideran que el caso se ha convertido en una “vergüenza internacional” para el Ejecutivo.

“La mujer del presidente del Gobierno vuelve a ser citada hoy, una vez más, para escarnio de Sánchez y su séquito”, ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un video grabado desde Murcia.

El número dos de Feijóo ha lamentado que “Sánchez ha instaurado una nueva normalidad, por la cual cada día alguien de su entorno tiene que responder ante los juzgados”.

Los populares hablan ya de “una colección de vergüenzas” y apuntan que “el caso Begoña” afecta de forma directa al presidente del Gobierno.

Desde el PSOE, también tiene su valoración sobre la citación judicial a la mujer de Sánchez.

En Madrid, el ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha lanzado una acusación directa al juez: “No hay Peinado que tape las carencias de Feijóo y Ayuso”.

Subido al atril con una bandera palestina como fondo, López ha cargado duramente contra el PP: “Se han pasado de frenada. Van a palmar por soberbios e inhumanos”.

Más lejos ha ido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante su intervención en la Fiesta de la Rosa en Durango: “Feijóo se agarra como una lapa a una persecución injusta contra la familia del presidente, pero la verdad acabará imponiéndose”.

Torró ha acusado al PP de “crispar a la gente” y actuar como “sanguijuelas” que solo buscan “provocar”.

También ha definido a Feijóo como “una mosca cojonera”, aunque ha advertido que “pinchan en hueso” si piensan que con esta estrategia van a doblegar a Sánchez.