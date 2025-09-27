El cerrojo que puso Sánchez para seguir "en 2027 y más allá": sólo habrá primarias si lo reclaman 45.000 militantes

En Ferraz no entienden el revuelo provocado por las palabras de Pedro Sánchez en Nueva York en las que afirmaba que ya ha hablado "con su familia y su partido" para repetir como candidato en 2027.

"Lleva un año diciéndolo", aseguran en la dirección del PSOE. Y es cierto. El domingo pasado, durante la fiesta de la Rosa en Gavá, dijo que seguiría "hasta 2027 y más allá", como Buzz Lightyear en Toy Story.

La cuestión es si el partido está informado, y la verdad es que Sánchez ha ido diciendo en los diferentes Comités Federales que tiene "proyecto de futuro".

Incluso tras la última cumbre de la OTAN en La Haya aseguró que está "decidido" a continuar.

La idea del secretario general del PSOE es clara: quiere ser el candidato en 2027. Y no parece que lo tenga precisamente complicado.

Según los Estatutos del partido, si el presidente en ejercicio quiere presentarse, no hay primarias y es designado candidato de forma automática.

Sólo hay dos excepciones. La primera, que lo decida la mayoría del Comité Federal, y eso está absolutamente descartado por su composición cien por cien sanchista.

El actual máximo órgano interno del partido, hasta que se convoque un Congreso, es la herencia de Santos Cerdán. Se trata de un Comité Federal entregado a su líder.

En Ferraz aprovecharon la debacle de las autonómicas de 2024 para diseñar un partido totalmente leal a Pedro Sánchez, como se ha podido comprobar en todo momento.

Así sucedió este verano, cuando la nueva Ejecutiva del PSOE consiguió 315 votos de los 316 pese al escándalo de los presuntos abusos a mujeres de Francisco Salazar, que forzaron su dimisión. Fue sustituido de la noche a la mañana por Anabel Mateos.

Sólo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, fueron críticos.

¿45.000 firmas en contra?

La otra opción para que Sánchez no sea el candidato tampoco parece viable ahora mismo. Consistiría en recoger un 30% de las firmas de los afiliados. Las últimas cifras, de 2023, hablan de 152.000 militantes.

Es decir, se necesitarían 45.000 firmas para que otro candidato pudiese hacer frente a Sánchez en unas primarias y, de momento, no hay nadie que pueda hacerle frente.

Esto es algo que también se aplica a los alcaldes y presidentes autonómicos y, salvo en alguna localidad donde sí se han forzado primarias, el respaldo de la agrupación o federación a su líder ha sido mayoritario.

Esta cláusula fue incluida por el propio Sánchez en 2018. Antes de su llegada, en época de Rubalcaba, había un reglamento federal de enero de 2014 que estipulaba que "el procedimiento" de "primarias abiertas" se aplicaba para "la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno". Sin distinción

En 2018, unos meses antes de llegar a La Moncloa, el Comité Federal del PSOE reunido en Aranjuez puso la cláusula para candidatos que ya estaban en ejercicio, incluyendo alcaldes, aprovechando que el anterior sólo regulaba las primarias en las generales y autonómicas.

Lo que limitaba las elecciones internas a donde sólo el PSOE no ostentaba el poder.

También beneficia a Sánchez que no exista un antagonista visible dentro del partido. A excepción de las críticas de Emiliano García Page no hay nadie que confronte con él.

Pedro Sánchez se ha presentado ya cinco veces como cabeza de lista a las elecciones generales y sólo ha ganado dos, las del 28 de abril de 2019 y las repetidas del 10 de noviembre de ese mismo año. Si se presenta en 2027, será la sexta vez.

De momento, en las federaciones enfrían cualquier debate en torno a las próximas elecciones. "Queda mucho todavía", apuntan.

Según el calendario previsto, las generales deberían celebrarse tras las municipales y autonómicas de mayo de 2027. Salvo que se adelanten.