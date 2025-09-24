Pedro J. con Alsina: "Sánchez es el primer presidente que usa tácticas antisistema para tapar la corrupción. Es muy peligroso"

Pedro J. Ramírez este miércoles en 'Más de Uno' de Onda Cero.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este miércoles que Pedro Sánchez utiliza "estrategias antisistema" para ocultar los presuntos casos de corrupción que rodean a varios miembros de su familia, como su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David.

En esas tácticas, apunta, está el ataque sistemático a la prensa, a la que el presidente del Gobierno acusa de "pseudomedios" o de publicar "noticias fake", y que se inició contra EL ESPAÑOL cuando comenzó a publicar información relevante sobre la posible trama corrupta de José Luis Ábalos y Koldo García.

En una entrevista en Más de Uno de Onda Cero, y coincidiendo con la publicación de su nuevo libro, Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable (Planeta), que sale a la venta este miércoles, Pedro J. ha afirmado, además, que "no existe ninguna diferencia" en el comportamiento de Trump y Sánchez con los medios de comunicación.

De hecho, considera que el dirigente socialista "es, incluso, mucho más antipático" que el presidente de Estados Unidos.

En este sentido, el director de EL ESPAÑOL ha admitido que su relación con Sánchez se ha ido distanciando con el paso del tiempo.

Ha recordado que "muchos le recibimos muy bien" cuando fue elegido líder del PSOE "porque el Gobierno de Rajoy estaba asentado en graves mentiras" y en su incapacidad de "asumir responsabilidades por aquel 'Luis, sé fuerte' escrito desde La Moncloa cuando ya se sabía que Bárcenas tenía 25 millones ocultos en Suiza".

"Rajoy aguantó cinco años después de decir que mentíamos y maniobró para que me echaran de El Mundo. Tenía un Gobierno inoperante", ha señalado.

Es aquí donde Pedro J. Ramírez ha destacado la "audacia" de Sánchez por "haberse ganado a las bases del partido" y lograr que una moción de censura triunfara por primera vez en democracia.

"Se merecía el beneficio de la duda porque había regenerado, en cierto modo, la democracia", ha proseguido en conversación con Carlos Alsina.

"Recordad sus primeros pasos, cómo empezaba cada año el curso político, en septiembre, rodeado del Ibex 35, a esos mismos a los que ha breado a impuestos luego y les ha faltado al respeto muchas veces", ha apuntado.

"Sánchez es un hombre muy peligroso"

Sin embargo, para Pedro J. Ramírez, el "punto de inflexión" llegó con "la investidura de la autoamnistía" y los siete votos de Junts.

También con la "incapacidad" de Sánchez de eludir sus "grandes responsabilidades": "Si para Felipe González fueron los GAL y para Rajoy la Gürtel, para Sánchez son su mujer, su hermano, Cerdán y Ábalos".

"Y aquí es donde hemos tenido mala suerte porque Sánchez es el primer presidente que usa estrategias antisistema" para hacer frente a estos casos de presunta corrupción.

Y Pedro J. Ramírez ha ido a más, ya que considera que el presidente del Gobierno no sólo "ha cambiado el espíritu de la Constitución con el tema de la amnistía", también "ha incitado a reventar" la etapa final de La Vuelta y que "el fiscal general del Estado no deje el cargo mientras es juzgado".

"Sánchez es un hombre muy peligroso. Y esta es su evolución a lo largo de siete, ocho, nueve años... ¿ya está bien, no?", ha advertido.

En este punto, al igual que hizo anoche en El Hormiguero, ha reclamado una acción cívica para acotar el tiempo en Moncloa, recordando que José María Aznar, José Luis Zapatero y Mariano Rajoy se marcharon tras dos mandatos.

Este fin de semana Sánchez ya avisó que seguirá "sin fecha de caducidad hasta 2027 y más allá" porque "el permiso no me lo dan las clases altas".

Su relación con Zapatero

Preguntado por Carlos Alsina por su relación con José Luis Rodríguez Zapatero en su etapa como presidente del Gobierno, Pedro J. ha afirmado que el socialista "valoraba debatir con quien le llevara la contraria" y que, incluso, le citó en varias ocasiones cuando era director de El Mundo en momentos clave de la legislatura.

Entre los recuerdos compartidos de ambos, ha citado el momento en el que Zapatero y Rajoy estuvieron a punto de alcanzar un pacto para establecer que la modificación de un estatuto de autonomía requiera una mayoría de dos tercios en el Congreso y cómo finalmente el expresidente socialista abortó debido a una carta que le había recibido de Batasuna.

Pedro J. Ramírez no ha dudado tampoco en reconocer la convicción que mantuvo Zapatero en todo momento, pese a las voces críticas como la suya, hasta lograr el fin de la lucha armada de ETA.

También ha sido cuestionado sobre las informaciones que apuntan a que Zapatero estaría implicado en una trama de presunta financiación irregular del PSOE.

"Hasta hace muy poco habría dicho que eso no puede ser. Que de ninguna manera. Yo nunca he percibido en él un afán por enriquecerse", ha respondido Pedro J. Ramírez, que señala que las "revelaciones" sobre este tema de Aldama podrían corroborarse más pronto que tarde.

"Sería una decepción tremenda y, por el aprecio que le tengo, me llevaría un gran disgusto", ha admitido.