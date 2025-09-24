Pablo Iglesias estalla contra TV3 y la presentadora corta su intervención: "Ya está bien de la mierda de Junts y del pujolismo"

Tensa intervención de Pablo Iglesias en TV3. El que fuera vicepresidente del Gobierno ha intervenido este miércoles en el programa de Els Matins de la televisión pública catalana para hablar de la situación política, marcada por el rechazo de Podemos a la delegación de la inmigración a Cataluña.

Ante las críticas de algunos de los tertulianos, entre ellos Joan Tardà, por este 'no' que tumbó, junto a los votos de PP y Vox, una medida acordada por PSOE y Junts, Iglesias ha estallado en una intervención que ha tenido que ser cortada por la presentadora, Adriana Oltra, por su tono y sus formas.

Visiblemente molesto y elevando la voz, el fundador de Podemos ha lanzado una durísima crítica a ERC, entre ellos a Tardà y Gabrial Rufián, por tachar a su partido de "españolista" por "toda esa mierda de Junts y el pujolismo".

En Pablo Iglesias ha perdut tant els papers en directe a TV3, amb insults i un to tabernari lamentable contra Junts, que l’Ariadna Oltra s’ha vist obligada a tallar-li la connexió.



Podemos ha perdut el nord, per això va camí de l’extinció. pic.twitter.com/qEFc3VmrK2 — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) September 24, 2025

"Que Junts sea de derechas no puede sorprender a nadie y que digan que los migrantes llegan a Cataluña para acabar con la identidad catalana no le sorprende a nadie pero ver a mi amigo Joan Tardà -presente en la tertulia- y Rufián bajando las orejas después de que él mismo dijera que era una ley racista tragándose toda esa mierda de Junts y del pujolismo y encima decir que Podemos es españolista... "¡Venga ya, por favor!", ha dicho Iglesias.

En este momento, la presentadora le ha pedido que bajara el tono de su intervención.

"Te pido respeto. Sabes que te dejo hacer intervenciones, pero te pido que no insultemos", le ha dicho Oltra a Iglesias, que insistía una y otra vez en "déjame terminar" mientras defendía su apoyo al movimiento independentista "cuando les masacraban".

"¡Caraduras!"

Ante la insistencia de la presentadora para que no insultara, Iglesias ha vuelto a estallar: "¿Que no insulte? ¡Venga ya, hombre! Desde que ha empezado la tertulia: Podemos, Podemos, Podemos, Podemos... Ya está bien de tanta violencia. ¡Caraduras!".

A lo que la presentadora ha respondido ignorándolo por completo y dando paso a una conexión en directo con la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, precisamente el partido que ha acusado públicamente, y en varias ocasiones, a Podemos de ser "anticatalanista" por su rechazo a la delegación de la inmigración.

En dicha conexión, Nogueras parecía no comprender lo que había ocurrido en Els Matins. "Sólo le he escuchado gritando e insultando mucho", ha dicho.

Poco después, la presentadora ha vuelto a conectar con Pablo Iglesias, que ha pedido perdón por sus descalificaciones y su tono.