El hermano de Sánchez usó el nombre de Moncloa en una cuenta de correo vinculada a su móvil, identificado por la UCO

David Azagra, hermano de Pedro Sánchez, usó el nombre de Moncloa en una cuenta de correo vinculada a su móvil, identificado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la instrucción.

EL ESPAÑOL ha podido comprobar que este correo electrónico es propiedad del hermano del presidente del Gobierno al estar asociado a su móvil.

También aparece relacionado a este email el número de un teléfono fijo de Madrid registrado a nombre de David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra.

Este martes, la Audiencia de Badajoz ha confirmado que el hermano de Sánchez deberá ir a juicio por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, y otras siete personas ligadas al caso.

En su auto, la Audiencia subraya la "influencia" de Sánchez en el PSOE de Badajoz y recoge que, en 2017, el hoy presidente del Gobierno comentó a uno de los cargos de la Diputación que tenía un hermano músico. Este cargo, que acabó participando en la contratación de David Azagra, también irá a juicio.

La investigación de EL ESPAÑOL corrobora la asociación de la cuenta moncloaprogramacion@... con el número de teléfono del hermano de Sánchez que aparece en los informes de la UCO.

Este teléfono también es uno de los que aparece vinculado a la cuenta de David Azagra en la plataforma AirBnb en la que utilizaba el pseudónimo de Hermit.

La UCO constató que el hermano de Sánchez buscó "alojamiento estable" en Badajoz, a través de AirBnb, un mes antes de que la Diputación le otorgara la plaza.

Azagra lo buscó el 26 de junio de 2017; es decir, el mes previo a que la Diputación pacense le adjudicara oficialmente la plaza de coordinador de los conservatorios de la ciudad.

Este hecho lo destacó la juez Beatriz Biedma en una resolución del mes de marzo de este año. "Ya sabía que el puesto iba a ser para él", afirmó la magistrada.

El hermano del presidente del Gobierno fue contratado para ocupar un nuevo puesto creado para la "coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas".

Sin embargo, a partir de febrero de 2018, David Azagra se desvinculó de la tarea para la que fue contratado y se encargó de la programación del proyecto Ópera Joven para la Diputación de Badajoz.

En simultáneo, tal y como desvela este periódico, utilizó la cuenta de correo electrónico moncloaprogramacion@..., ligando el lugar de residencia del presidente del Gobierno con su actividad profesional.

El número de teléfono vinculado a ese email aparece también en los diferentes currículums del hermano de Sánchez a los que EL ESPAÑOL ha tenido acceso.

Entre estos documentos se encuentra un CD con varias de sus composiciones, que fue creado en 2012, y donde utilizaba otra dirección email, davidazagra@...

La cuenta moncloaprogramacion@... la usó durante su etapa en la Diputación de Badajoz y una vez que Pedro Sánchez era presidente del Gobierno.

Los respectivos abogados de David Azagra y de Miguel Ángel Gallardo recurrieron la decisión de la juez Biedma de proponer que ambos fuesen juzgados. Sin embargo, la Audiencia Provincial, lejos de revocarla, ha avalado este martes la postura de la magistrada instructora.

El tribunal desoye también la petición de la Fiscalía, que apoyó a los investigados y pidió que la causa fuese archivada.

La Audiencia Provincial critica que el abogado del músico tratase de "restar capacidad de influencia a don Pedro Sánchez".

El asesor de Moncloa

Otro de los que irá a juicio es Luis Carrero, que trabajó como asesor en la Moncloa hasta 2022.

En 2023, fue fichado por la Diputación de Badajoz en el Área de Cultura, el mismo departamento al que David Azagra estaba adscrito desde 2017.

De hecho, se convirtió en colaborador de éste, dado su cargo de responsable del fomento de la cultura en el área transfronteriza (el territorio que separa Portugal de Badajoz).

En junio de 2023, antes de acceder a la Diputación, Carrero envió un correo electrónico a Sánchez, al que se dirigía como "hermanito". En dicho email, se ofrecía a sí mismo para trabajar en el organismo provincial, lo que no tardaría en suceder.

Cuando declaró como investigado ante la juez, Carrero aludió a la amistad que, desde hace casi 20 años, le une a David Sánchez, y señaló que aquel mensaje tenía un tono informal, desenfadado, cotidiano.

La investigación de EL ESPAÑOL también ha corroborado que Carrero se trasladó a vivir a Elvas (Portugal), en la misma localidad en la que teóricamente residía el hermano de Sánchez cuando estaba contratado por la Diputación de Badajoz.

Este periódico ha tenido acceso a documentos que prueban la entrega de pedidos al exasesor de Carrero en una casa situada en la localidad portuguesa transfronteriza con España.

La relación del presidente del Gobierno con su hermano siempre ha sido muy estrecha. De hecho, Pedro Sánchez habló de él en una entrevista de Bertín Osborne en 2015 para el programa de RTVE En Tu Casa o En La Mía.

Sánchez confesó que las famosas camisas blancas que le acompañaron como indumentaria habitual durante su recorrido por España en el Peugeot para reconquistar el PSOE se las prestó David Azagra.

"Mi hermano me dejó las camisas blancas que llevaba cuando recorrí España por carretera", afirmó en la entrevista.