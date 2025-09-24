El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad en plena polémica por las pulseras telemáticas

El Gobierno suma su segunda derrota parlamentaria en lo que va de semana y la quinta de este mes. El Congreso de los Diputados ha reprobado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su gestión en los fallos de las pulseras a los maltratadores.

La iniciativa del PP contó con 170 votos a favor, ya que Vox les respaldó, frente a 163 de PSOE y Sumar.

Junts se abstuvo.

Los populares afirmaron durante su discurso que los socialistas están "incapacitados para gobernar" y reprocharon lo que calificaron como "corrupción política y económica".

