Sánchez dice a Israel que luche contra Hamás como España con ETA cuando en un día Hamás mató a más que ETA en 50 años

Hamás mató el 7 de octubre de 2023 a 1.195 personas. ETA, en casi 50 años de historia, asesinó a 853. Es decir, en un solo día el grupo islamista mató a 342 personas más que la banda terrorista vasca en medio siglo.

Pero Pedro Sánchez propone que Israel se inspire en la experiencia española frente a ETA para derrotar a los yihadistas. "Sabemos lo que es el terrorismo y cómo se acaba". Así lo dijo ayer en Nueva York.

¿Su receta? "Seguridad, Justicia y diplomacia".

El Gobierno de Benjamin Netanyahu, a juicio de Sánchez, no está cumpliendo con los dos últimos elementos.

El presidente del Gobierno lanzó este mensaje en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia.

"Israel está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos: no hay Justicia en la respuesta que se está dando, y tampoco hay diplomacia", dijo.

La equiparación, sin embargo, resulta forzada e inexacta porque ETA y Hamás responden a contextos muy diferentes.

Solo en términos de víctimas civiles, Hamás ha asesinado 4,2 veces más que ETA en toda su historia. Y las diferencias van mucho más allá de los números.

Antes de entrar en más comparaciones, conviene recordar que Hamás nació con un objetivo que ETA nunca tuvo: acabar con la existencia de Israel.

Los terroristas vascos, por su parte, aspiraban a la independencia de la llamada Euskal Herria y a formar un Estado socialista.

Aquí las principales diferencias entre ETA y Hamás:

Origen

ETA nació en 1959 en plena dictadura franquista. Al principio, incluso sectores democráticos europeos vieron a la organización con cierta simpatía por su oposición al régimen. Esa legitimidad se evaporó tras la Transición.

Hamás surgió en 1987 durante la Primera Intifada. Paradójicamente, Israel toleró su crecimiento en un primer momento como contrapeso de la Organización para la Liberación de Palestina de Yasir Arafat.

Años de duración

ETA operó durante 44 años, desde su primer asesinato en 1968 hasta su final en 2011. Su último atentado con víctimas mortales fue en 2010.

Hamás mantiene actividad terrorista desde hace casi cuatro décadas.

Número de muertos

ETA dejó 853 víctimas mortales en total, según Interior. De ellas, 183 fueron civiles y 486 pertenecían a fuerzas armadas o policías.

Hamás, solo el 7 de octubre de 2023, mató a 1.195 personas. En toda su historia, se le atribuyen más de 3.000 muertos.

Apoyos internacionales

ETA contó con simpatías durante el franquismo, especialmente en Francia, donde algunos vieron a la organización como un grupo antifascista. Pero con la democracia española, perdió cualquier intento de disculpa.

Hamás, en cambio, recibe financiación y apoyo militar de Irán, además de respaldo político de Qatar y Turquía. Este apoyo lo convierte en un actor más difícil de aislar internacionalmente.

Ideología y objetivos

ETA buscaba la independencia del Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y tres regiones del sur de Francia (Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa). Su objetivo era político (crear un Estado socialista) y territorial. No pretendió exterminar a la población española.

Hamás proclama en su carta fundacional de 1988 la destrucción total del Estado de Israel. Su ideología nacionalista tiene un componente abiertamente antisemita.

Diferencias estratégicas

La estrategia de ETA combinó asesinatos selectivos, coches bomba y secuestros, siempre dentro de las fronteras españolas y francesas.

Hamás utiliza cohetes que lanza indiscriminadamente contra ciudades, atentados suicidas, incursiones masivas y toma de rehenes.

Actualmente, de los 251 rehenes que Hamás tomó hace dos años, siguen retenidos en Gaza alrededor de 50 personas, de las cuales aproximadamente 20 se cree que están vivas