El Gobierno respalda a Ana Redondo y habla de "bulos vergonzosos y bochornosos" del PP sobre las pulseras

El Gobierno ha respaldado plenamente a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la polémica sobre los fallos detectados a las pulseras de protección de las mujeres maltratadas. Lo ha hecho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha hablado de "bulos vergonzosos y bochornosos" que ha atribuido al PP.

Alegría se ha esforzado en explicar que "todas las mujeres han estado protegidas. Las mujeres están tranquilas y seguras". Sólo ha admitido los errores en la migración de los datos cuando se cambió la operadora encargada de tratar los datos, pero insistiendo en que ya se subsanó.

"La tecnología no es infalible y se trabaja en minorar esas incidencias, para garantizar que cuando se produce la respuesta sea inmediata y eso ha estado garantizado", añadió.

El Gobierno sólo admite ese fallo en la migración de datos que se prolongó varios meses y que, según explica, ya se solucionó. Y pone en duda la denuncia de la Fiscalía General del Estado sobre "gran cantidad de sobreseimientos y excarcelaciones".

No obstante, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial actual y el anterior, trabajadores de las empresas que lo gestionan, policías, jueces y mujeres afectadas denuncian deficiencias vinculadas al cambio de la concesión de la gestión de datos entre 2023 y 2024 y la sustitución de los aparatos utilizados.

Alegría respondió a estas dudas denunciando lo que considera "postura absolutamente indecente del PP" y utilización de bulos. Para eso, se ha referido a declaraciones de dirigentes de la oposición que hablaron de pulseras compradas en AliExpress o de una mujer asesinada pese a llevar la pulsera, aunque se trate en realidad de informaciones falsas.

Según ha dicho, "eso es indecente y es una vergüenza y genera miedo e incertidumbre y eso genera miedo e incertidumbre" a las víctimas de violencia machista. "Es jugar con el miedo de mujeres víctimas y vulnerables".

La ministra ha defendido los aparatos utilizados desde 2024 por entender que incluyen mejoras como el "botón del pánico".

"Es un dispositivo seguro y funciona. La prueba es que eran en 2018 unas 1.800 mujeres que las usaban y hoy son 4.500, porque los jueces así lo han decidido", ha añadido.

De sus palabras, queda claro que la ministra Ana Redondo no dimitirá, por tener apoyo y la confianza del presidente del Gobierno. "¿Por qué no iba a tenerlo?", se preguntan fuentes de Moncloa.