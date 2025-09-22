-
Sánchez llega a Nueva York para una semana de la ONU marcada por la situación en Gaza
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este domingo a Nueva York para participar en una serie de actos en el marco de la semana de alto nivel de la ONU, entre ellos la Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, ante la situación en Gaza.
El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez y el resto de su delegación aterrizó en el aeropuerto de Nueva York procedente de Barcelona ya que el jefe del Ejecutivo participó en un acto de los socialistas catalanes en la localidad barcelonesa de Gavá.
Sánchez ha asistido a todas las semanas de alto nivel de la ONU con motivo de los inicios de sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas desde que llegó a la Presidencia del Gobierno, aunque esta vez no será él quien intervenga ante ese foro, sino que lo hará el Rey.
Fuentes del Ejecutivo explican que al cumplirse este año el 80 aniversario de la ONU y los 70 años desde el acceso de España a esa organización, se ha querido que el país esté representado al máximo nivel.
Puigdemont se reúne con la dirección de Junts para abordar el futuro de la legislatura de Sánchez
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, reúne este lunes a la permanente de Junts en Bruselas tras la reunión que mantuvieron el pasado jueves con el PSOE para abordar las relaciones entre ambos y carpetas abiertas como la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y el traspaso de las competencias en inmigración, entre otras.
El encuentro servirá para que Puigdemont exponga el estado de la situación tras la advertencia de los de Junts de que "pasarán cosas" si los socialistas no alinean discursos y estrategias en Cataluña, Madrid y Suiza.
De hecho, esta misma semana avisaron de que ello se empezará a ver en el Debate de Política General del Parlament previsto para el 7, 8 y 9 de octubre.
La reunión entre Junts y el PSOE tuvo lugar pocas semanas después del encuentro de Puigdemont con el presidente catalán, Salvador Illa, en la delegación del Govern en la UE, la primera que mantenían desde que el dirigente socialista está al frente de la Generalitat.
