Sánchez aconseja a Israel acabar con el terrorismo de Hamás como España hizo con ETA: "Justicia y diplomacia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que la respuesta de Israel a los atentados de Hamás debe inspirarse en la experiencia española frente al terrorismo de ETA y al 11-M.

Durante su intervención en el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Sánchez ha recordado que España ha convivido con el terrorismo de ETA durante cuatro décadas y ha sufrido los atentados yihadistas del 11-M en Madrid.

"Sabemos lo que es el terrorismo y cómo se acaba", ha dicho.

Esa receta, según ha dicho, pasa por combinar seguridad, Justicia y diplomacia.

Pero el Gobierno de Benjamin Netanyahu, a juicio de Sánchez, no está cumpliendo con los dos últimos elementos.

"Israel está respondiendo desde el punto de vista de la seguridad, pero le faltan los otros dos elementos: no hay Justicia en la respuesta que se está dando, y tampoco hay diplomacia", ha añadido.

También ha insistido en que la clave no pasa por librar "una guerra". "Ese es el error, en este caso no hablamos de guerra, hablamos de la lucha contra el terrorismo", ha defendido.

Asimismo, Sánchez se ha preguntado si Israel es hoy en día un país más seguro, cuando están a punto de cumplirse dos años de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. "No, está más aislado y vive más inseguridad", ha dicho.

