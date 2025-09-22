Pedro J. en 'Ana Rosa': "Sánchez dice que no tiene fecha de caducidad pero parece que las pulseras antimaltratadores sí"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha lamentado que Pedro Sánchez no hiciese referencia al caso de los fallos de las pulseras telemáticas que controlan si los agresores cumplen las órdenes de alejamiento durante su intervención de este domingo en la Fiesta de la Rosa del PSC, un acto "con tantas connotaciones feministas".

"El presidente dijo que él no tiene fecha de caducidad. Lo que sí parece que la tienen son estas nuevas pulseras antimaltratadores que fallan muchísimo", ha lamentado Pedro J. Ramírez este lunes durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco.

El periodista ha subrayado que "las pulseras son el Estado" y la forma material que tienen las instituciones de hacer que las víctimas de violencia machista se sientan seguras. Pero ha deplorado que los fallos de estas herramientas hayan podido producir nuevas "agresiones o asesinatos".

"Este caso es bastante sintomático de lo que ocurre en el Gobierno, obsesionado con la agitación y la propaganda política y formado por gente bastante mediocre", ha analizado el director de EL ESPAÑOL. Ha señalado que Ana Redondo, la ministra de Igualdad, es "un buen ejemplo" de la reflexión hecha en este mismo medio por Pilar Cernuda de que muchos ministros actuales no hubieran sido ni directores generales durante la Transición.

Pedro J. Ramírez ha aludido al escándalo que afectó a Redondo con la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez que fue destituida tras haberse lucrado con contratos adjudicados por administraciones socialistas para la gestión de los 'Puntos Violeta' y en programas en materia de igualdad y feminismo. "Todavía recuerdo cómo arrastraba los pies en ese caso de corrupción".

Estado palestino

Enlazando este nuevo frente con el viaje de Sánchez a la asamblea general de la ONU, Ramírez ha hecho suyas las palabras del ministro francés Manuel Valls de que el Gobierno ha incurrido en una estrategia de "palestinismo electoral" y ha acusado al presidente del Gobierno de "hacer retórica".

"Si Sánchez está empeñado en que repitamos la palabra genocidio, que nos explique por qué mantenemos relaciones diplomáticas con un Estado genocida", se ha preguntado, asegurando que en ese caso no es suficiente con retirarse de Eurovisión o pedir la expulsión del equipo israelí de La Vuelta.

No obstante, ha reconocido que el paso dado hace meses por Sánchez de reconocer el Estado palestino y anticiparse a otros países "tiene un enorme valor simbólico no por el hecho de que Israel se esté quedando solo, sino porque el que se está quedando solo es Trump". El director de EL ESPAÑOL ha repetido que el conflicto solo se solucionará sin Hamás y sin Netanyahu.

También ha calificado de "disparate" que el ministro Ángel Víctor Torres haya deslizado la posibilidad de una candidatura de Sánchez para recibir el Premio Nobel de la Paz. "Muy apurado tiene que estar para perder el sentido del ridículo y hacer esta propuesta", ha valorado, recordando otros casos de "ministros pelotas" como Leire Pajín con José Luis Rodríguez Zapatero o Javier Arenas con José María Aznar.

Por último, Pedro J. Ramírez ha hecho referencia a la confesión del presidente estadounidense de que "odiar a sus oponentes", pronunciada durante el funeral de Charlie Kirk. "El odio es el principal de los horrores", ha enfatizado. "Pero Trump, a diferencia de Sánchez, sí tiene fecha de caducidad", ha sentenciado.