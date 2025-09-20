Isabel Díaz Ayuso abrió este viernes el curso universitario con un discurso en Alcalá de Henares en el que atacó tanto a la izquierda como a Vox, marcando perfil propio frente a las críticas de unos y las propuestas de otros.

A Más Madrid y al PSOE les advirtió que no permitirá que los centros educativos se conviertan en "instrumentos de ingeniería social" ni en "guerras ideológicas".

El mensaje llegaba tras una semana en la que la oposición la había acusado de querer prohibir banderas palestinas en los colegios y de trabajar como la "embajadora del genocidio" en España.

La educación no es compatible con consignas ni con la colectivización revolucionaria", subrayó.

La izquierda sostiene que la Consejería de Educación ha ordenado retirar símbolos de apoyo a Gaza en algunos centros. Ayuso niega esa versión y asegura que no ha dado "ninguna instrucción".