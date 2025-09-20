-
Ayuso contra Vox y la izquierda: "No se puede vetar a nadie por su raza o religión; la educación no es para la guerra ideológica"
Isabel Díaz Ayuso abrió este viernes el curso universitario con un discurso en Alcalá de Henares en el que atacó tanto a la izquierda como a Vox, marcando perfil propio frente a las críticas de unos y las propuestas de otros.
A Más Madrid y al PSOE les advirtió que no permitirá que los centros educativos se conviertan en "instrumentos de ingeniería social" ni en "guerras ideológicas".
El mensaje llegaba tras una semana en la que la oposición la había acusado de querer prohibir banderas palestinas en los colegios y de trabajar como la "embajadora del genocidio" en España.
La educación no es compatible con consignas ni con la colectivización revolucionaria", subrayó.
La izquierda sostiene que la Consejería de Educación ha ordenado retirar símbolos de apoyo a Gaza en algunos centros. Ayuso niega esa versión y asegura que no ha dado "ninguna instrucción".
-
El PP denuncia ante la Comisión Europea el fallo del sistema de pulseras antimaltrato en España
La eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás ha elevado a la Comisión Europea una pregunta parlamentaria ante los "graves fallos sufridos" por el sistema de pulseras antimaltrato en España que se ha prolongado durante al menos ocho meses tras el cambio de empresa adjudicataria al servicio.
Según explica el Partido Popular, diversos juzgados recibieron "notificaciones oficiales de que no era posible instalar nuevos dispositivos ni sustituir los defectuosos, lo que dejó a numerosas víctimas en situación de riesgo". Asimismo, afirman que la propia Fiscalía ha reconocido esta situación ocasionando "sobreseimientos provisiones y absoluciones de maltratadores".
-
Belarra critica al Gobierno que el embargo de armas a Israel llega tarde: "A Sánchez no se lo perdono"
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra ha criticado al Gobierno por llegar tarde en el embargo de armas. Lo ha hecho en una entrevista en el programa Parlamento de RNE.
"Los embargos de armas se hacen para evitar crímenes de guerra, se hacen para que las armas no lleguen y los crímenes no se puedan cometer. No se hacen 23 meses después de que comience un genocidio".
"Desde EEUU, el principal proveedor de armas a Israel, tienen que pasar los barcos por aquí. Si España se hubiera plantado, muchas muertes se habrían evitado. Y eso a Pedro Sánchez no se lo perdono", ha sentenciado.
Política