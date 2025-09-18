La Oficina de Conflictos avala que Sánchez decidiera sobre Air Europa pese a que su mujer recibiese fondos de Globalia

La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) ha dado carpetazo, por segunda vez, al escrito en el que el PP denunciaba que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debió intervenir en el rescate de Air Europa, dada la relación de su mujer, Begoña Gómez, con el grupo Globalia, al que pertenece la aerolínea.

La OCI, que depende del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, ha concluido que Sánchez "en ningún caso incumplió su obligación" de abstenerse de las deliberaciones del Consejo de Ministros sobre este asunto.

Para llegar a esta conclusión, la Oficina se basa en que Gómez no era ni es directiva del grupo favorecido por el rescate de Air Europa.

Pero, tras la reducida investigación realizada —por orden de los jueces—, este organismo admite que, en las fechas en las que se inyectaron 475 millones de euros públicos en la aerolínea, Gómez trabajaba para una empresa, el IE Africa Center, que sí recibió fondos de Globalia, a través su hub Wakalua, fundado por Javier Hidalgo.

En dos fases, entre marzo y noviembre de 2020, y a modo de préstamo, el Gobierno insufló a Air Europa esta cantidad para paliar las consecuencias económicas de la pandemia de la Covid-19.

Escrito de la Oficina de Conflictos de Intereses que archiva, por segunda vez, la denuncia del PP. EL ESPAÑOL

Pese a todo ello, ahora, en un escrito de siete páginas fechado este martes, la Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP. Descarta que Sánchez tuviera que apartarse de la decisión sobre el rescate de la aerolínea.

"No concurrió el supuesto de hecho legal determinante de la obligación de abstención", concluye el documento, firmado por la directora del organismo, Flor María López.

Justificación jurídica

Ya en una primera ocasión, el pasado 18 de marzo, la OCI archivó la denuncia del PPl, presentada solo cuatro días antes.

Lo hizo únicamente sobre la base de un informe de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que se limitaba a negar el conflicto de intereses.

Pero, ante la falta de una mínima investigación —y de motivación para justificar el archivo—, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó, el pasado 6 de junio, que la Oficina reabriera este asunto.

Desde entonces, la OCI ha reclamado documentación sobre la vida laboral de Begoña Gómez. La propia Globalia comunicó que la esposa de Sánchez no ha estado en nómina, de forma directa, de ninguna de las empresas del grupo.

Tampoco ha sido jamás directiva, administradora o asesora de larga duración de ninguna de ellas. Y, tal y como señala el escrito de siete páginas, los anteriores son los únicos supuestos que la ley recoge como motivos de abstención "y no cualesquiera otros".

"En el escrito de denuncia en momento alguno se aporta ningún indicio de que haya existido o exista una relación laboral o profesional de Begoña Gómez en las empresas señaladas [las que se beneficiaron del rescate] que implique el ejercicio de las mencionadas funciones" directivas, reza el documento.

Contrato IE-Wakalua

La Oficina de Conflictos de Intereses también solicitó una copia del contrato firmado, el 17 de enero de 2020, entre el IE Africa Center y Wakalua.

El hub de innovación turística de Globalia, como mecenas, se comprometió a financiar a la entidad que encabezaba Gómez con un total de 80.000 euros.

Fragmento del contrato firmado entre Wakalua y el IE Africa Center. EL ESPAÑOL

Sin embargo, con la llegada de la Covid-19 y las restricciones impuestas por motivos sanitarios esta colaboración se frenó tras el pago de sólo unos pocos miles de euros.

La pandemia afectó, en especial, al turismo, sector al que se dedica Globalia y con el que tenía nexos el IE Africa Center, especializado en sostenibilidad e innovación para el continente africano.

En nombre de Wakalua y tan solo unos meses antes de que se concediera el rescate a Air Europa, fue Javier Hidalgo quien firma el contrato. Por parte del IE, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Instituto de Empresa.

Según recoge el documento, el objetivo de este acuerdo era el de "establecer un marco de colaboración (...) para fomentar un ecosistema innovador en turismo, con especial foco en el impacto social".