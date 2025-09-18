Feijóo carga contra el Gobierno por los fallos en las pulseras antimaltrato: "Quien libera depredadores debe dimitir"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente este jueves contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los fallos en las pulseras antimaltrato, subrayando que fue "advertido" del riesgo de cambiar esos dispositivos. Por eso, ha reclamado dimisiones en el Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo.

"Quien pone depredadores sexuales en la calle debe dimitir o ser cesado de inmediato", ha declarado Feijóo, haciéndose eco de unas informaciones acerca de que María Ángeles Carmona, expresidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género -órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial- alertó en enero de 2024 a la actual ministra de Igualdad sobre los riesgos que suponía que las pulseras antimaltrato pasasen de una empresa a otra.

Esta semana la Fiscalía General del Estado (FGE) ha alertado de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad ha admitido que se detectaron "algunas incidencias técnicas" pero esos "problemas puntuales" fueron "resueltos inmediatamente".

Según fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas por este periódico, las incidencias se detectaron el año pasado "en el contexto del cambio de empresa de la empresa adjudicataria" y el sistema ya funciona "con normalidad". Además, han descartado que ahora haya una compañía israelí implicada, que las pulseras sean de Aliexpres o que cuesten 150 euros.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno de Sánchez primero "desprotegió a las mujeres" con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí, y ahora se conocen los problemas con las pulseras telemáticas.

La diputada popular Ester Muñoz da una rueda de prensa esta semana en el Congreso. Rodrigo Jiménez Efe

"En ambas ocasiones se les advirtió y lo ignoraron", ha afirmado Feijóo en un mensaje en la red social X haciéndose eco de la información publicada por El Confidencial. El líder de la oposición ha insistido en exigir dimisiones y ha pedido al Ejecutivo que "al menos" se "ahorre las lecciones de feminismo".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha indicado que su partido ya avisó de que la ley del sólo sí es sí traería rebajas de condenas" y "nadie ha asumido responsabilidades". "Una nueva negligencia del Gobierno vuelve a poner vidas en riesgo. Exigimos dimisiones inmediatas", ha aseverado Muñoz en la misma red social.

Leyendo un párrafo de la memoria anual de la Fiscalía en la que se reconoce que la norma supuso "una potencial desprotección de las víctimas", la popular ha enfatizado en que "Sánchez dejó en la calle a una gran cantidad de agresores que deberían haber sido condenados por violencia de género".

También la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha destacado que el Gobierno "fue avisado" de lo que ocurría con las pulseras antimaltrato y "desprotegió a las mujeres a sabiendas, como con la ley del 'solo sí es sí'". A su entender, es "gravísimo".