Junts tumba junto a PP y Vox otra ley de Sumar: la Oficina de Prevención de la Corrupción
El pleno del Congreso ha rechazado este martes con los votos en contra de PP, Vox y Junts la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, lo que significa que la iniciativa decae al no seguir adelante su tramitación parlamentaria.
Es el segundo varapalo que sufre Sumar en el nuevo curso parlamentario tras prosperar la semana pasada el veto de PP, Vox y Junts al proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral, una de las medidas estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
En esta ocasión, la proposición de ley de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción ha sido rechazada con los votos en contra del PP, Vox y Junts, mientras que socios de investidura de Pedro Sánchez como Podemos, ERC, PNV y Bildu han votado a favor junto a Sumar y el PSOE, aunque con reservas, sobre todo en el caso de la formación morada, y UPN se ha abstenido.
Sumar demandará a las aerolíneas por subir precios durante la ola de incendios
El diputado Manuel Lago, perteneciente al grupo plurinacional de Sumar, ha anunciado que esta organización demandará a las aerolíneas que encarecieron los billetes durante la ola de incendios del pasado mes de agosto que obligó a cortar el tráfico ferroviario entre Galicia y Madrid durante varios días.
Lago ha efectuado este anuncio durante el debate este martes de una moción en el pleno del Congreso acerca de la situación del transporte ferroviario en Galicia, en cuya intervención ha lamentado la "indefensión" de la ciudadanía gallega ante este tipo de prácticas.
Por este motivo, ha juzgado pertinente denunciar a empresas como Ryanair, Vueling, Easyjet o Iberia, a las que ha citado expresamente, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Sánchez se enfrenta hoy en el Congreso a preguntas sobre la estabilidad del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá este miércoles en la sesión de control del Congreso a dos preguntas centradas en la estabilidad y situación política de su Ejecutivo, después de que la Cámara tumbara la semana pasada la ley para la reducción a 37,5 horas de la jornada laboral.
En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpelará a Sánchez sobre "cómo valora la estabilidad de su Gobierno", mientras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le pedirá su opinión sobre "la situación política".
Los votos de ambos partidos, junto a Vox, hicieron caer la reforma laboral impulsada por la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díez, en un intenso Pleno en el que ella recriminó a ambos partidos que "defiendan los intereses patronales y no los de los millones de trabajadores" de toda España.
Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se centrará en el ámbito internacional al preguntar al presidente si respalda "el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Estados Unidos".
