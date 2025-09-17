Feijóo a Sánchez: "Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el Pleno del Congreso de este miércoles. Europa Press

El boicot a la Vuelta ha marcado la sesión de control de este miércoles. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no encabeza ninguna causa noble", en alusión a Palestina, y que "sólo quiere tapar sus vergüenzas".

Una línea que ha profundizado al recordar las "cortinas de humo" a las que ha recurrido el presidente del Gobierno. "Que imputan a su mujer, Milei. Que imputan a su hermano, Trump", ha terciado tras decir que "todo es un juego de trileros".

A juicio del líder de la oposición, el presidente del Gobierno recurre ahora a la causa palestina por no tener Presupuestos y para ocultar el malestar ante el auge del precio de la vivienda, la decisión de la Fiscalía de mantener en prisión al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, y la investigación de conflicto de intereses en el rescate de Air Europa.

"¿Creen que los españoles pueden vivir en esta inestabilidad populista?", ha preguntado Feijóo ante un Sánchez que ha pedido que "escuche al grupo de trabajo de ONU que dice que se está cometiendo un genocidio en Israel". Una postura que, según el jefe del Ejecutivo, avalaría el 80% de los españoles.

Sánchez ha defendido que gobiernan "con estabilidad" y ha recordado que es uno de los Ejecutivos más longevos de Europa. "En estos siete años ha habido siete primeros ministros en Francia, cinco en Reino Unido y usted es el tercer líder del PP", ha dicho.

Feijóo le ha recriminado que Hamas le haya felicitado ya dos veces y ha recalcado que se trata "de una organización terrorista". "Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que pactaría hasta con el señor Netanyahu", le ha espetado.

El presidente del PP ha querido marcar distancias con la postura de Sánchez. "Quien está bombardeando es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, que es el que usted ha condenado", ha asegurado.

"También usted sufría mucho por el pueblo saharaui y cambió de posición en una tarde", ha recordado. "Ahórrese las lecciones de humanidad".

Sánchez sólo ha respondido asegurando que el de España, es "el tercer gobierno de la Unión Europea más longevo" y que le preocupa la prima de riesgo y los salarios. "Gobernamos con estabilidad y eficacia", ha subrayado.