España no irá a Eurovisión: el Consejo de RTVE vota retirarse si participa Israel por la guerra en Gaza

Parte de la delegación de Israel en Eurovisión el pasado mes de mayo. Europa Press

España no participará en Eurovisión en 2026. El Consejo de Administración de RTVE ha votado a favor de la retirada de la delegación española si Israel participa en el certamen por la guerra en Gaza.

La decisión cuenta con el apoyo de los consejeros del PSOE, Sumar, Podemos, ERC y PNV y el voto en contra de los cuatro consejeros del PP y la abstención del de Junts.

España se convierte así en el quinto país en anunciar su boicot a Israel, tras Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

Además, es el único país que ha tomado esta decisión de los que integran el llamado Big Five -junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania- por constituir el principal soporte económico de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Esta decisión ha salido por mayoría tras una reunión que ha comenzado a las 9:30 horas. El Consejo de RTVE, presidido por José Pablo López, está formado por 15 miembros.

Los cinco consejeros del PSOE -José Pablo López, Rosa León, Esther de la Mata, Angélica Rubio y Mercedes de Pablos- más los dos de Sumar -María Teresa Martín y Marta Ribas- y uno de Podemos -Mariano Muniesa- suman ocho votos, logrando así una mayoría a favor del boicot.

A estas cuentas se han sumado Sergi Sol, de ERC, y María Roncesvalles Solana, del PNV. Miquel Calçada Olliveras, consejero de Junts, se ha abstenido.

Los cuatro del PP -Eladio Jareño, Ignacio Ruiz Jarabo, Rubén Moreno y Marina Vila- han votado en contra.

Israel ya ha confirmado su intención de participar en Eurovisión 2026, aunque la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, no ha tomado una decisión definitiva sobre si el país hebreo podrá estar en la próxima edición.

Por el momento, la UER ha aplicado una medida excepcional mientras debate la presencia de Israel en el certamen.

Por primera vez, los países tendrán hasta diciembre para confirmar su participación y no en octubre como era habitual para así dar más tiempo a los organizadores a tomar una decisión definitiva sobre la candidatura hebrea.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó la posibilidad el pasado mes de mayo de que Israel fuera expulsada de Eurovisión tras la última edición del festival al defender que ya se hizo lo mismo con Rusia. Ayer mismo volvió a insistir en ello proponiendo la retirada de España si Israel participa.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y Estando contigo, España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los 10 países con más participaciones, 64.

Islandia, Irlanda, Países Bajos...

Hasta hoy, cuatro países ya habían comunicado que no participarán en la próxima edición de Eurovisión si Israel forma parte del mismo: Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia.

El último en hacerlo fue Países Bajos, que lo anunció el pasado viernes. Su cadena pública, AVROTROS, aseguró en un comunicado que no estarán en Eurovisión 2026 si Israel sigue admitido por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) "dado el continuo y grave sufrimiento humano en Gaza".

Hay que recordar que desde el pasado mes de junio, la directora de Producción de Contenidos de RTVE, Ana María Bordas, es la presidenta del Grupo de Referencia de la UER, el máximo órgano de supervisión y de toma de decisiones del certamen musical.