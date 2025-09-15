La primera ministra danesa, la socialista Frederiksen, carga contra Sánchez por "aplaudir a los vándalos" en La Vuelta

La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, criticó este lunes las protestas propalestinas en La Vuelta Ciclista a España y acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de "aplaudir a los vándalos".

"Una carrera ciclista ha sido arruinada las últimas semanas por manifestantes y el deporte ha sido hecho prisionero. Es un error. La democracia nos da a todos derecho a expresar nuestras opiniones. Pero el Parlamento de la calle no tiene nada que ver con la democracia, destruyen el deporte y, a la larga, la democracia", ha señalado Frederiksen en su cuenta en Facebook.

La última etapa de la carrera fue suspendida este domingo de manera inédita por las multitudinarias protestas de activistas propalestinos, que llevan semanas movilizándose por la presencia de un equipo israelí en la competición.

El domingo por la mañana, antes de que tuviesen lugar las protestas en Madrid, Sánchez señaló a España como "ejemplo y orgullo ante una comunidad internacional" que ve cómo "da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos" y en la condena a la "barbarie" en Gaza.

"Y aunque normalmente no mezclo deporte y política, hoy voy a hacer una excepción. Mi colega español aplaudió ayer a los vándalos. No estoy nada de acuerdo. En su lugar quiero aplaudir a los atletas y a todos los que no estropean nada para el resto", señaló Frederiksen, que elogió el triunfo en la carrera de su compatriota Jonas Vingegaard.

El Gobierno danés, que encabeza la socialdemócrata Frederiksen e incluye a dos fuerzas liberales, ha condenado la actuación de Israel en Gaza, pero hasta hace un par de semanas no era partidario de sanciones contra este país y tampoco ha reconocido a Palestina como Estado.

Por su parte, Sánchez ha garantizado este lunes que su Gobierno seguirá avanzando en políticas sociales y en la defensa de causas justas internacionales, para situar a España como "brújula" de la socialdemocracia ante un PP mimetizado con Vox, instalado en el insulto y "con menos ideas que educación".

En una reunión en el Congreso con los parlamentarios del PSOE, Sánchez ha planteado que ni Israel ni Rusia participen en competiciones internacionales ante lo que está sucediendo en Gaza y Ucrania.

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado que "estamos en el lado correcto", en "el de las víctimas y no de los agresores" y ha terciado que "España es hoy quien salva el honor de Europa".