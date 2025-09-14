Feijóo, a por el voto rural frente a los extremos: "No acepto lecciones de ecologistas de salón ni ruralistas de pancarta"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la clausura de una jornada sobre el sector primario celebrada este domingo en Membrilla. Beldad Efe

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha lanzado este domingo en busca del voto rural como alternativa a los extremos que se enrocan en el "ecologismo de salón" o el "ruralismo de pancarta".

"No acepto más soflamas, sino que pido soluciones", ha declarado el líder popular en un acto en un pequeño municipio de Castilla-La Mancha en el que ha criticado a "aquellos que lo más verde que han visto son los jardines de la Universidad Complutense" y a quienes "apoyan aranceles injustos".

Asimismo, Feijóo tampoco acepta "lecciones de quienes jamás han solucionado un problema en el ámbito rural y tienen soluciones para todo". "De quienes han tenido ocasión de estar en gobiernos autonómicos los han abandonado porque es mucho más fácil criticar que gobernar", ha añadido en relación a Vox y su desvinculación de los ejecutivos regionales que compartía con el PP.

Continuando con su enumeración, ha recalcado que tampoco acepta lecciones de quienes "protegen más al lobo que al ganadero". "No acepto lecciones de aquellos que echan la culpa de todo al cambio climático y no dejan limpiar el monte".

"Debemos dejar fuera el paternalismo, los de todos. Me han llamado aldeano (en referencia al PSOE). Soy un político que ha nacido en una aldea y estudiado en una escuela", ha reivindicado.

Libro Blanco del Medio Rural

En esta línea, Feijóo ha propuesto a los representantes del sector primario elaborar un Libro Blanco del Medio Rural que, según ha apuntado, atienda las necesidades "reales" de la gente y no "a los que muchas veces intentan diseñar cómo hemos de vivir desde las ventanas de un despacho de Bruselas o de un despacho del Paseo de la Castellana".

"Antes de ir al campo a pedirle el voto, yo quiero tener listo el Libro Blanco del Medio Rural de España. Y someterme después, eso sí, a pedir vuestro voto para implementarlo", ha enfatizado un Núñez Feijóo, quien ha insistido en que él no quiere el voto "para exprimir más al campo".

"Quiero el voto para servir al campo, que es distinto. Quiero servir a mi país. No exprimir el voto de la gente diciéndoles una cosa para hacer la contraria", ha argumentado el popular.

El presidente del PP ha aprovechado este acto para presentar al equipo del Partido Popular que se encargará de desarrollarlo.

Para esta tarea, Núñez Feijóo ha propuesto a cuatro mujeres. De este modo, la eurodiputada Carmen Crespo se encargará de coordinar el equipo de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural y de la despoblación en España. Una persona que, según Núñez Feijóo, "conoce bien el campo" y tiene "un papel determinante" en las negociaciones de Bruselas.

También formará parte de este equipo la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, como secretaria de la PAC. "Es una especialista en política agraria común y en alimentación", ha subrayado el dirigente del PP.

Asimismo, la diputada nacional Milagros Marcos se encargará del desarrollo rural y de lo forestal y la diputada Rosa Quintana se encargará de toda la política pesquera. "Es una de las personas que más sabe del mar", ha incidido Núñez Feijóo.