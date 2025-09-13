El PP acusa a Sánchez de opacidad sobre el rol de España en el despliegue de la OTAN: "Tenemos derecho a saber"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ofrece declaraciones a los medios de comunicación este sábado.

El PP ha acusado este sábado a Pedro Sánchez de ocultar información sobre la participación militar de España en el despliegue de tropas sobre el flanco este de la OTAN.

La vicesecretaria popular de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha denunciado que en la pasada noche Sánchez se limitara a escribir un mensaje en X "de cincuenta palabras" para comunicar la decisión, sin dar explicaciones "ni al Congreso ni al líder de la oposición".

"España tiene que ser un país serio y fiable con sus aliados internacionales, y con Pedro Sánchez no lo está siendo", ha declarado Gamarra subrayando que la falta de información constituye "una anomalía democrática" y que "los españoles tenemos derecho a saber" los detalles de este despliegue.

Gamarra ha recordado que la OTAN ha tenido que advertir sobre las obligaciones a las que está comprometida España, y reprochó al Ejecutivo "tomarse a la ligera" un asunto de Estado como es la política de Defensa.

Por ello, ha reclamado "recuperar el diálogo institucional" entre Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.