Margarita Robles ha protagonizado un episodio incómodo este jueves durante la botadura de la fragata F-111 Bonifaz en los astilleros de Navantia Ferrol. Un miembro del comité de empresa ha exhibido una bandera palestina mientras la ministra de Defensa intervenía en el atril.

En un primer momento, Robles no se ha dado cuenta de lo que ocurría a sus espaldas. Estaba centrada en el inicio de su discurso, con el que se abría el acto oficial de presentación del primer buque de la serie F-110 que la empresa pública construye para la Armada española.

La ministra había llamado al escenario a los representantes del comité de empresa para entregarles una placa en reconocimiento a su labor. El distintivo agradecía el esfuerzo de los trabajadores que han hecho posible la construcción de la fragata.

Entonces, el delegado de la CGT en el comité, Xaquín García Sinde, ha aprovechado para desplegar una bandera de Palestina. Antes ya la había mostrado en uno de los laterales del salón donde se desarrollaba el acto.

Al percatarse, Robles se ha incomodado. De hecho, ha interrumpido su intervención y, mirando al sindicalista, le ha pedido que le dejara terminar.

Robles se niega a hablar ante una bandera palestina y critica a quienes utilizan "cualquier oportunidad de hacer política"

"Por favor, no he acabado mi intervención", ha dicho con gesto serio. Tras esas palabras, los representantes del comité han vuelto a sus asientos.

En ese mismo momento, la ministra ha agradecido la labor de quienes han trabajado en la fragata y que "no aprovechan cualquier oportunidad para hacer política".

La titular de Defensa ha remarcado que "la política que nos tiene que unir a todos es la creación de puestos de trabajo, una Armada mucho mejor, una Armada de la que nos sentimos orgullosos".

"Hoy venimos a Ferrol a poner en valor el esfuerzo, el trabajo, la dedicación silenciosa, que no busca protagonismo, que no busca votos", ha dicho.

La escena de Robles con la bandera ha coincidido con una jornada marcada por la tensión diplomática entre Madrid y Tel Aviv.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Pedro Sánchez de lanzar "amenazas genocidas" contra Israel tras decir que España no tiene "bombas nucleares" para frenar la ofensiva en Gaza.

El Gobierno español ha respondido con un comunicado en el que califica esos comentarios de "falsos y calumniosos". Exteriores ha recordado que España condenó los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, rechaza cualquier forma de antisemitismo y seguirá defendiendo la vía de los dos Estados.