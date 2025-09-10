Del 'yo no leo El Mundo' de Cospedal al 'no leo El Español' de Patxi López: el PSOE de Sánchez emula al PP de Rajoy

La historia se repite, 12 años después, con pasmosa exactitud. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, confesaba este martes: "Yo no leo EL ESPAÑOL", para no comentar nada sobre el escándalo de las saunas y prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez.

Y con esa frase, sin saberlo, calcaba literalmente las palabras de María Dolores de Cospedal, en 2013, declarando como testigo ante el juez Pablo Ruz: "Yo no leo El Mundo".

La entonces secretaria general del PP trataba de evadir, de ese modo, cualquier respuesta sobre los papeles de Bárcenas y sus 33 meses cobrando una nómina del partido, pese a que Mariano Rajoy había asegurado en la tribuna del Congreso que trabajaba para Génova.

Ambas declaraciones comparten un denominador común: una especie de técnica del avestruz, el ave que esconde la cabeza para evitar enfrentarse al peligro. En este caso, a las realidades incómodas de la corrupción en los partidos del Gobierno.

Entonces y ahora.

Porque tanto este PSOE como aquel PP recurren y recurrieron a la misma estrategia cuando dos periódicos dirigidos por Pedro J. Ramírez destapan escándalos que comprometen gravemente al presidente del Gobierno.

En 2013, el PP de Rajoy se enfrentaba a la publicación de esos papeles de Bárcenas, la prueba original de la contabilidad B del partido.

Aquellas revelaciones de El Mundo sobre los SMS de Rajoy a su extesorero —"hacemos lo que podemos", "Luis sé fuerte"— y de la nómina que demostraba que Bárcenas seguía vinculado al partido cuando el presidente negaba cualquier relación, pusieron contra las cuerdas al Ejecutivo.

En 2025, el PSOE de Sánchez afronta las exclusivas sobre los negocios de saunas y prostíbulos de Sabiniano Gómez, padre de su esposa, en vísperas de que ella declare como imputada en el juzgado.

Las revelaciones incluyen el papel de Begoña Gómez como contable de estos establecimientos donde, según testigos, se ejercía la prostitución mientras Sánchez era concejal con un programa contra esta actividad.

El Gobierno del PP en 2013

Según el relato del ahora presidente de EL ESPAÑOL, en su libro Contra unos y otros (La Esfera, 2014), en julio de 2013 publicó en El Mundo que él aún dirigía la carta titulada Cuatro horas con Bárcenas. Días después, reprodujo los originales de los citados papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP.

Ramírez llevó inmediatamente los documentos a la Audiencia Nacional, donde el magistrado Ruz le tomó declaración. Una semana después, el periódico publicó los famosos mensajes de móvil de Rajoy a Bárcenas, tratando de calmarlo, con los contenidos comprometedores.

Ya el 1 de agosto, Rajoy compareció en el Congreso negando que Bárcenas siguiera perteneciendo al PP. Pero el 13 de agosto, El Mundo publicaba la nómina del extesorero. El original reproducido demostraba su vinculación al partido, contradiciendo las palabras del presidente en la tribuna parlamentaria.

Atacar al mensajero

En el atril, Rajoy arremetió entonces contra la prensa, del mismo modo que hoy hacen Pedro Sánchez y sus ayudantes cuando hablan del "fango", los "bulos" y los "pseudomedios".

El entonces presidente popular declamó textualmente: "Hay un círculo de la calumnia que siempre funciona igual: un delincuente le da información a un periódico, en este caso al diario El Mundo, que éste manipula y tergiversa adecuadamente para generar una calumnia, que a mediodía será amplificada por las televisiones".

...y curiosamente, en realidad, Rajoy sólo reproducía una sentencia de otro socialista. En este caso, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en 1997 arremetía contra el mismo diario de Pedro J. por sus revelaciones sobre la guerra sucia contra ETA de los gobiernos de Felipe González con los GAL.

El Gobierno del PSOE en 2025

Así, más que cerrarse un círculo, se prolonga una espiral del poder enfrentado a la prensa libre. Y las palabras de Patxi López, este martes en la sala de prensa del Congreso, tratan de acallar las revelaciones de EL ESPAÑOL, sólo unas horas después de que Leire Díez corroborara —a su manera— lo publicado.

En una entrevista en Telecinco, la fontanera del PSOE vinculada a Santos Cerdán señaló que, durante las primarias del PSOE de 2017, el hoy ministro Óscar López y su ahora secretario de Estado, Antonio Hernando, investigaron las saunas del suegro de Sánchez.

"Hubo fuego amigo, gente del partido que se acercó para conocer la información de las saunas", afirmó en El Programa de Ana Rosa.

Diversas fuentes señalan que, durante aquellas primarias, López y Hernando estaban en el equipo de Patxi López. Aunque desde el entorno del hoy portavoz parlamentario, se desvinculan de estas prácticas.

Lo cierto es que la existencia de un dosier sobre las saunas del suegro de Sánchez fue "un runrún" en el partido, que confirman fuentes conocedoras.

El primer equipo que habría esta información fue el de Eduardo Madina en 2014, pero el expolítico vasco decidió no utilizarlo.

Tres años más tarde, esa información la habría resucitado López, quien la habría complementado con diversas reuniones con las "cloacas policiales" aunque, de nuevo, el informe no habría salido a la luz.

Más ambiguo es el papel de Hernando, quien se mantuvo en el equipo de López, pero sin tanto énfasis y llegando a mantener los canales abiertos con la candidatura de Susana Díaz.

Durante esa contienda interna, Hernando era el portavoz parlamentario del PSOE controlado por la gestora presidida por Javier Fernández.

En la actualidad, su peso dentro del partido ha aumentado al entrar en la Ejecutiva tras la caída de Paco Salazar. Su mujer, Anabel Mateos, es la actual secretaria adjunta a la secretaria de organización del PSOE.

El desprecio como estrategia

La declaración de Cospedal "Yo no leo El Mundo" ante el juez tenía segundas intenciones.

Como relata Pedro J. Ramírez en el citado libro, "al margen de su especial cinismo —no sólo lo leía, sino que desde su llegada al cargo había puesto todo su empeño en contribuir a destruirlo—, no fue un gesto casual".

Y es que, "de forma nada sutil, la cabeza visible del partido estaba incitando a sus más de diez millones de votantes, ochocientos mil militantes y decenas de miles de cargos y funcionarios a secundar su ejemplo".

La misma estrategia aplica hoy Patxi López con EL ESPAÑOL.

Su "yo no leo EL ESPAÑOL" busca desacreditar las informaciones sobre un escándalo que compromete gravemente al Gobierno de Sánchez.

Y todo, justo cuando el diario ha denunciado ante la Guardia Civil una cadena de ataques para suplantar su identidad y hundir su audiencia y la oposición exige explicaciones al presidente por haberse "beneficiado" de los negocios familiares relacionados con la prostitución.