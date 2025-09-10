Feijóo a Sánchez: "Sólo le mueve el miedo a los jueces, a los medios, a sus socios... o a acabar usted mismo en el juzgado"

Los dos se lo dijeron. Alberto Núñez Feijóo al presidente, y Pedro Sánchez al líder de la oposición. Comienza el curso como acabó el anterior. Y ambos contendientes inauguraron las sesiones de control reprochándose lo mismo: hay corrupción y no hay Presupuestos; ustedes sólo enfangan; no me contesta a nada; es que usted no tiene propuestas...

Total, que el primer cara a cara de Feijóo con Sánchez resultó algo descafeinado. Hasta la mejor frase preparada por el aspirante para acabar en los titulares se quedó impregnada en el éter espeso que desoxigena el hemiciclo, porque se le acabó el tiempo y Francina Armengol le cortó el micrófono.

El aspirante se limitaba, en ella, a describir los síntomas y a diagnosticar el mal: "Usted ya no tiene a los españoles en la cabeza, usted ya sólo tiene miedo", espetó el líder del PP al presidente.

"Miedo a los jueces por lo que sepan, miedo a los medios por lo que publiquen, miedo a sus socios por si lo hacen caer... y miedo a que usted mismo pueda acabar en el juzgado".

Eso último fue lo que no se escuchó y hubo que preguntar a los asistentes del líder del PP para clarar...

Así que el supuesto enfermo, aún flaco como le vimos en verano, pero sonriente y reconstituido, le hizo una chanza por el pequeño fracaso del audio: "Vaya, le tienen que aplaudir para levantarle el ánimo", se mofó.

¿Abusar del Rey?

Sánchez presumió de presidir el Gobierno de un país que "representa el 40% del crecimiento económico de la zona euro", que tiene "22 millones de ocupados por primera vez en su historia". Y concluyó que eso sí le parece a él "un país que funciona".

Y le reprochó al líder de la oposición que en estos 10 días de inicio de curso, lo único que ha hecho es "un plantón institucional a jueces, magistrados y fiscales", en referencia a la ausencia de Feijóo en el Año Judicial.

Es más, acusó de pasada a Feijóo no sólo de plantar al Rey, sino de abusar de su figura, porque "utilizó una conversación privada y falsa con el Jefe del Estado para excusar lo inexcusable".

Sobre la crisis de los incendios, presumió de su propuesta de Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, pero no los supo contraponer a nada, porque tampoco tenía ni mucho de lo que sacar pecho ni casi nada que reprocharle a las CCAA del PP.

Y finalmente, como siempre, sacó el comodín de la ultraderecha. "Eso sí, sigue en el insulto, mimetizándose con la ultraderecha en bulos y confrontación".

...eso fue lo más cercano que estuvimos de hablar de las saunas o de los prostíbulos del suegro del presidente, y de su condición de concejal antiprostitución que convivía presuntamente con ella.

Y eso fue, realmente, lo único en lo que se diferenció este cara a cara del último. El de aquel del 9 de julio, aquel en el que Feijóo atacó de frente reprochándole a Sánchez su "beneficio a título lucrativo" de los "abominables negocios" del padre de su esposa.

Primer día de curso

Y es que el curso político arrancaba con este primer enfrentamiento de líderes el mismo miércoles en que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, declaraba ante el juez Peinado por el quinto delito del que le imputa en su instrucción, la malversación de fondos públicos.

En el Congreso, el clima estaba enrarecido, como pesadote, por la acumulación desde hace ya tanto tiempo de las palabras gruesas y las acusaciones cruzadas.

Marcado por los numerosos escándalos que salpican al entorno del presidente y por los contraataques furibundos de la ya ni siquiera llamada mayoría de investidura contra la oposición.

El líder del PP encaraba la cita de su primera sesión de control con una pregunta registrada a modo crítico: "¿Cuándo se va a aplicar usted lo que exige para otros?". Como para no dar pistas...

El Partido Popular sostiene que la legislatura del presidente está agotada. Y podía ser que Feijóo fuera a atacar a Sánchez porque gobierna "sin Presupuestos", "sin mayoría" o atado a los "chantajes de sus socios parlamentarios", incapaz de sacar adelante reformas de calado en beneficio de los ciudadanos.

El deterioro institucional es profundo, como había simplemente citado Feijóo -y luego sí desgranaron otros portavoces y líderes del PP-, hablando del fiscal procesado, de la fontanera Leire Díez y el "fuego amigo", de la esposa de José Luis Ábalos advirtiendo de lo que pasaba, de las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez...

Los populares sostienen que este cúmulo de episodios ilustra la corrupción y la degeneración democrática que, a su juicio, envuelven a Sánchez.

Y es que el mismo Feijóo se lo recordó a Sánchez. Efectivamente, todo sigue igual tras el verano en La Mareta: "Julio se cerró con una gran derrota del Gobierno en el decreto de ahorro energético y hoy probablemente tengan más", en referencia a la reducción de jornada laboral, impulsada por Yolanda Díaz.