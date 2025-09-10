Delcy Rodríguez recibió dos veces a Koldo en Caracas para tratar de negocios relacionados con el petróleo venezolano

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió dos veces a Koldo García en Caracas para tratar de negocios relacionados con el petróleo.

Fuentes conocedoras de esas reuniones aseguran a EL ESPAÑOL que el exasesor de José Luis Ábalos se reunió el 7 de octubre de 2021 con la número dos de Nicolás Maduro.

La otra cita fue en 2022 y Koldo García estuvo acompañado por Manel Sallés, empresario imputado por la trama de los hidrocarburos.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregó este martes nuevos mensajes encontrados en los dispositivos de Koldo García y Víctor de Aldama al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Las reuniones entre Koldo y Delcy se celebraron a espaldas de Aldama y sin su intermediación. El exasesor de Ábalos fue el interlocutor con la vicepresidenta de Venezuela para negociar la exportación de petróleo.

La Guardia Civil investiga ya la relación de Koldo García y José Luis Ábalos con el régimen de Maduro y sus conexiones comerciales.

En los whatsapps entregados por la UCO al juez Pedraz se encuentran las conversaciones de Koldo con Delcy Rodríguez en octubre de 2021 para cerrar la visita del exasesor Ábalos a la vicepresidenta de Venezuela.

EL ESPAÑOL puede confirmar que la reunión, finalmente, tuvo lugar en Caracas el 7 de octubre de 2021.

Koldo había conocido a Delcy Rodríguez el 20 de enero de 2020, cuando acudió junto a Ábalos y Aldama a Barajas para encontrarse con ella, ante la prohibición de que la dirigente chavista pisara suelo español.

Según explicó Carolina Perles, exesposa de Ábalos, el entonces ministro acudió al aeropuerto tras recibir instrucciones de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska.

Un informe de la UCO reveló que el presidente del Gobierno había dado el visto bueno a la visita de Delcy a Madrid en un mensaje que envió a Ábalos el 17 de enero de 2020.

La dirigente chavista iba a reunirse con varios empresarios y estaba planificada una cena con Sánchez y los ministros Teresa Ribera y Salvador Illa, además de los ya mencionados Ábalos y Marlaska.

Esta cena se iba a celebrar en el chalet de El Viso (Madrid) que Aldama había alquilado para la vicepresidenta en la calle Oquendo, tal y como desveló EL ESPAÑOL.

Sin embargo, Delcy está incluida en la lista de altos cargos del régimen venezolano sancionados por la Unión Europea, lo que le prohíbe expresamente la entrada y tránsito por el espacio Schengen.

La noche del Delcygate, Koldo estuvo hasta las 8 de la mañana junto a Aldama y la dirigente chavista en la sala VIP del aeropuerto madrileño.

Ábalos abandonó Barajas horas antes, cuando creía que la situación ya estaba solucionada, al pactar con la dirigente venezolana que cogería el siguiente vuelo comercial a Dubai.

Koldo García también fue el encargado de preparar el dispositivo de seguridad con Rafael Pérez, entonces jefe de Gabinete de Marlaska, que después pasó a ser secretario de Estado de Seguridad.

En junio de 2025, Rafael Pérez dimitió después de que EL ESPAÑOL publicara que pidió favores personales a Koldo y que él fue la persona que facilitó que el Ministerio del Interior comprara las mascarillas a la empresa de la trama.

Otra visita en 2022

Los nuevos mensajes entre Koldo y Delcy Rodríguez entregados por la UCO en la Audiencia Nacional demuestran que la mano derecha de Ábalos mantuvo una relación de confianza con la vicepresidenta de Venezuela a partir de esa fecha, que continuó al menos hasta 2022.

Delcy llamaba 'K' al exasesor, y por los whatsapps se sospecha que Koldo ejercía de interlocutor de otra persona, empresa u organización. "Soy Koldo [...] Decirle que gracias, estaré ahí el jueves", escribe.

La dirigente chavista había seguido en contacto con Aldama tras el conocido Delcygate y estuvo pendiente de las explicaciones que Ábalos dio en el Congreso y ante la prensa sobre lo sucedido.

Tras la cita del 7 de octubre de 2021 en Caracas, Koldo y Delcy volvieron a reunirse en Venezuela en 2022. En esta ocasión, según fuentes conocedoras de los encuentros, el que fue la mano derecha de Ábalos estuvo acompañado de Manel Sallés.

Este empresario está imputado en la Audiencia Nacional por ser uno de los dirigentes de Gaslow, una empresa de hidrocarburos que defraudó alrededor de 200 millones a Hacienda y que tiene vínculos con organizaciones criminales como Los Miami.

Sallés contrató a través de su empresa Instalibero District a Koldo García en enero de 2022, tras salir del Ministerio de Transportes y le pagó 20.000 euros durante los ocho meses que le tuvo en nómina.

Tal y como ha publicado este miércoles en exclusiva EL ESPAÑOL, Koldo pidió a Sallés que comprara una casa para Ábalos en Rivas Vaciamadrid (Madrid).

Medio año después de aquella cita de Koldo con la vicepresidenta de Venezuela, el 20 de marzo de 2022, Ábalos envió a su asesor un enlace de Idealista con una casa en venta de Rivas Vaciamadrid (Madrid) para que se lo enviara a Sallés.

"Esta casa no me gustaría perderla", le dice Ábalos a su mano derecha. Después expresa su miedo respecto a la operación, ya que el vendedor le ha reconocido y la vivienda será "una sociedad la que la compre". "No sé cómo se puede explicar", dice el ya en aquel momento exministro.

Koldo García le dijo que hablaría "con éste [Manel Sallés]", aunque a él se le ocurría que fuera a ver la casa el empresario y que dijera que era para él.

"En ese caso, lo mejor sería que yo le he hablado de la casa. Pero luego me verían ahí viviendo, con lo cual difícil está", reiteró Ábalos sobre sus dudas de que en ese momento la operación se pudiera llevar a cabo.

A los pocos minutos, Koldo le confirma que Sallés habló con el vendedor y que todo salió "bien".

La UCO investiga si estas operaciones están relacionadas con las visitas de Koldo a Caracas para hacer negocios con la exportación de petróleo venezolano.

Los investigadores consideran que las citas entre Delcy y Koldo estuvieron relacionadas con la trama del fuel, por ello ha incluido estos mensajes en los remetidos al magistrado Pedraz.

Aldama y Zapatero

Este miércoles, Víctor de Aldama ha asegurado en El Programa de Ana Rosa que José Luis Rodríguez Zapatero "está vinculado a la financiación ilegal del PSOE".

El empresario, que ya había afirmado en el programa Horizonte que viajó junto a Zapatero en su avión privado, ha vuelto a destacar la relación que mantuvo con el expresidente del Gobierno a través de sus contactos en el chavismo.

Según su versión, Delcy Rodríguez le pidió que llevara en su avión a Zapatero desde Caracas a República Dominicana.

También ha incidido en que ha estado junto al expresidente en "varias reuniones celebradas en Venezuela".

Tanto Aldama como Zapatero han mantenido una estrecha amistad tanto con Delcy Rodríguez como con su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional.

Sobre la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta presunta trama de corrupción de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, Aldama también ha sido conciso y contundente: "Tengo pruebas y las he presentado. El presidente lo sabe todo".

El empresario ha afirmado conocer con detalle las reuniones que mantuvieron Delcy Rodríguez y Koldo García en Venezuela.

"Sé para qué fue a ese viaje a Caracas perfectamente y conozco la información en su totalidad de esa reunión, pero no sé todavía si puedo hablar de ella porque tengo que consultarlo con mis abogados", ha concluido.