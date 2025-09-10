Aldama asegura que Zapatero "está vinculado con la financiación ilegal del PSOE"

Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles que el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "está vinculado con la financiación ilegal del PSOE" y que está "100% seguro" de que el partido se ha financiado con dinero procedente de Koldo García y José Luis Ábalos.

El empresario también ha contado que ha estado con Zapatero "en reuniones en Venezuela" y que él mismo le ha llevado en su avión privado desde Caracas hasta Santo Domingo.

"Y hay otras cosas que, de momento, no puedo hablar", ha afirmado este miércoles en El Programa de Ana Rosa en Telecinco.

Preguntado por si hay financiación ilegal en el PSOE, Aldama ha sido claro: "Por conversaciones con el señor Koldo y el señor Ábalos, yo tengo claro que parte del dinero que se les daba iba para el partido".

Eso sí, desconoce cómo hacían llegar ese dinero al PSOE. "No sé cómo lo canalizaban o lo metían dentro del partido y sé que ha habido otras financiaciones ilegales de las que no puedo hablar porque están judicializadas", ha añadido.

En este punto, Aldama ha implicado de manera directa a Zapatero. "Está vinculado con la financiación ilegal", ha dicho, rotundo.

"Sánchez lo sabía todo"

"Si Estados Unidos se está planteando no dejarle entrar, será porque tienen pruebas. Sé para qué fue a ese viaje a Caracas perfectamente y conozco la información en su totalidad de esa reunión, pero no sé todavía si puedo hablar de ella porque tengo que consultarlo con mis abogados", ha proseguido.

Sobre la implicación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta presunta trama de corrupción, Aldama también ha sido conciso y contundente: "Tengo pruebas y las he presentado. El presidente lo sabe todo".

Y ha lanzado una pregunta: "¿Tú crees que no sabe que sus secretarios de organización y el propio Santos Cerdán no sabían lo que hacían?".

"El presidente del Gobierno sabía que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, venía a Madrid y son el presidente y Marlaska los que llaman a Ábalos para que acuda al aeropuerto y han mentido en todas las comparecencias", ha revelado.