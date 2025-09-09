El Gobierno "mantiene la confianza" en el fiscal general y defiende su "inocencia" tras la apertura del juicio oral

El Gobierno respalda al fiscal general del Estado. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado el "máximo respeto" del Ejecutivo a Álvaro García Ortiz, minutos después de conocerse que el Tribunal Supremo acordara abrir juicio oral contra él por un presunto delito de revelación de secretos.

"El Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia", ha dicho Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Ha defendido la verdad y ha perseguido el delito", ha añadido.

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado da el paso con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo.

El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La noticia se conoció durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque fuentes de la Moncloa ya daban por hecho que se produciría en estos días la decisión del juez Hurtado.

El Gobierno explica que está dispuesto a sostener el pulso político que supone que el fiscal general se siente en el banquillo manteniendo el cargo, porque explica en público y en privado que no hay indicios contra él. Para eso, se apoya en un voto particular de un magistrado del Supremo que aseguró que no debe seguir adelaqnte el procedimiento.