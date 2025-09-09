La 'fontanera' del PSOE asegura que Óscar López y Hernando "investigaron las saunas" para usarlas contra Sánchez en 2017

La conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, ha acusado este martes a dos personas próximas a Pedro Sánchez de "investigar" las saunas de su suegro, Sabiniano Gómez, para usarlas contra él en las primarias del partido en 2017.

En El programa de Ana Rosa, Díez ha señalado directamente a Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital, y a Antonio Hernando, ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones..

"Al presidente del Gobierno se le lleva investigando desde el año 2012", ha afirmado Díez. Según ha dicho, "hubo fuego amigo, gente del partido que se acercó para conocer la información de las saunas".

La exmilitante socialista ha apuntado que esos contactos figuran en las agendas del excomisario Villarejo, donde constarían intentos de acercarse a datos sensibles. "Sabemos que personas del PSOE muy vinculadas al presidente fueron a investigar asuntos de las saunas", ha añadido.

A continuación, ha explicado que se refería a Hernando y López, y que esas "investigaciones" formaban "parte de la lucha de primarias del partido".

A los dos se les conocía como los Pepiño boys por su vinculación al exministro José Blanco.

En aquellas primarias, Sánchez regresó al liderazgo del PSOE con el apoyo de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Tras su victoria, tendió la mano a Hernando y López, a quienes después reincorporó a su equipo de confianza al llegar a Moncloa.

