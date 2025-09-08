Sánchez acusa a Israel de "exterminar" a los gazatíes y anuncia un embargo de armas para frenar el "genocidio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas "contra el genocidio en Gaza" y el "exterminio" de Israel al "indefenso" pueblo palestino, entre ellas la aprobación inmediata de la Ley de embargo de armas que ya tramita el Congreso y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.

Entre las medidas para "detener el genocidio, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina", el Gobierno incluye la prohibición de entrada en España a quienes participen directamente en el genocidio e impedir el uso de aeropuertos y puertos españoles para el tránsito de armas con origen o destino a Israel.

También se prohíbe la importación de productos procedentes de los asentamientos israelíes en Gaza y Cisjordania y se limitará los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

El Ejecitivo aprobará más ayuda humanitaria para Gaza y reforzará la financiación a la UNRWA con 10 millones de euros adicionales.

Todas estas medidas serán aprobadas mañana en el Consejo de Ministros.

En una declaración sin preguntas en Moncloa, Sánchez ha denunciado que lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, que comenzó como una respuesta a "los atroces atentados de Hamás" del 7 de octubre de 2023, "no es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso, es quebrantar todas las leyes del Derecho Humanitario".

"El pueblo judío ha sufrido inumerables injusticias, entre ellas la más atroz, el Holocausto. Después de tanto sufrimiento merece tener un Estado propio y sentirse seguro, por eso el Gobierno denunció los ataques de Hamás", ha proseguido.

"Pero una cosa es proteger a tu país y otra bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes. Esto ha acabado en un oleada de ocupaciones ilegales y un ataque injustificado y que muchos ya califican como un genocidio. Esto es exterminar a un pueblo que está indefenso. Y la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a todo esto".

En este sentido, el presidente del Gobierno ha dejado claro que "España no tiene bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo" y, por tanto, "no podemos poner fin solos a la guerra".

No obstante, ha confiado en que sirvan "para añadir presión sobre el primer ministro (israelí Benjamin) Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la Historia".

Pese a ello, ha admitido que "hay causas", como la palestina, "por las que merece la pena luchar" y ha recordado que desde el Gobierno "hemos impulsado en la ONU un alto el fuego, hemos enviado ayuda humanitaria a Gaza y hemos impulsado el reconocimiento del pueblo palestino" a nivel internacional.

